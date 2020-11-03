В Твери произошел крупный пожар на складе в промзоне. По данным МЧС по Тверской области, сообщение о возгорании в Подъездном проезде, 4, поступило 3 ноября в 04:25.

Пожару был присвоен третий номер. К тушению привлекались больше 90 человек личного состава и 25 единицы техники.

- В 08:25 пожар был локализован на площади пять тысяч квадратных метров. Происходит дальнейшее тушение открытого огня. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Согласно информации ТАСС, горит пластиковый материал, из которого производится пленка.

Из-за пожара приостановлено электроснабжение жилых домов в Московском районе Твери.