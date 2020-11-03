Восьмая по счету акция "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 на 4 ноября. Из-за угрозы коронавируса все мероприятия, а их будет более 180, уйдут в онлайн. Горожане, не выходя из дома, смогут побывать на бесплатных видеоэкскурсиях, спектаклях, концертах и мастер-классах.

Большинство мероприятий начнутся сегодня вечером и продлятся до поздней ночи. Программу для ценителей прекрасного подготовили музеи, парки, библиотеки, дома культуры и школы искусств. Как рассказала начальник управления координации общегородских программ департамента культуры Москвы Ака Марзаева, в этом году подготовлено три спецпроекта. Первый наверняка придется по душе поклонникам музыки - в Круговом депо с 20.00 до 1.00 пройдет марафон игры на арфе. Музыканты сыграют разноплановую музыку - от классики до рока.

Киноманы получат удовольствие от проекта "Музыка/театр": в Музее космонавтики в 18.00 прозвучат кавер-версии песен из советских и российских фильмов. Здесь же выступят рэпер ST и Дмитрий Маликов. Зрители услышат стихотворения под аккомпанемент живого фортепьяно. Наконец, в 19.00 известные художники Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков превратят фойе Центра детского творчества "Строгино" в арт-пространство в стиле граффити.

В инстаграм-аккаунте дома культуры "Нагатино" будут транслировать необычный концерт, где часть песен артисты исполнят в полной темноте. Музей-заповедник "Царицыно" обещает удивить "Застольными историями". Это мини-лекции о том, как проводили уютные вечера в кругу семьи дворяне, жившие в России во второй половине XVIII века.

А дом-музей Александра Скрябина приглашает на виртуальную прогулку по московским адресам известного композитора. В Москве он появился на свет, вырос и провел большую часть своей жизни. Участники прямого эфира смогут погрузиться в эпоху Серебряного века и "пройтись" по знаковым для Скрябина местам, которые не отмечены на туристических картах.

Политех предлагает собраться с друзьями за столом и узнать немного больше о предметах своей коллекции. Настольную игру, которую можно скачать на сайте музея, организаторы советуют распечатать, карточки разложить на столе. Изучив правила, можно смело отправляться в путешествие по миру науки. Как называется аналог арифмометра? Зачем нужны резинки в отсеках космического холодильника? На эти и другие вопросы и поможет отыскать ответы "умная" игра. Для самых любознательных Политех придумал приз. Чтобы его выиграть, нужно прислать фото, на котором запечатлена игра. Снимки можно прислать на почту hello@polytech.one. Первые 20 участников получат приглашение на бесплатную экскурсию.

Всего запланировано более 180 экскурсий, спектаклей, концертов и мастер-классов. Все они пройдут в онлайн-формате

Музей Москвы к "Ночи искусств" проведет онлайн-лекцию "Москва - другие города". Историк, культуролог, основатель "Велоночи" Сергей Никитин поговорит о Риме и Москве с Давиде Монтелеоне, фотографом и журналистом National Geographic. Трансляция пройдет на странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

Кстати

Программа столичной акции "Ночь искусств" опубликована на сайте artnight2020.moscow. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно и без предварительной регистрации.