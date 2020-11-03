Новости

Полиция задержала четырех мужчин после стрельбы в центре Вены 01:33
"Реал" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене 02.11.2020
Террорист из Ниццы был заражен коронавирусом 02.11.2020
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 02.11.2020
Президент Аргентины подтвердил готовность страны получить вакцину "Спутник V" 02.11.2020
Зеленский заявил о готовности распустить Раду 02.11.2020
Путин поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном 02.11.2020
В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов 02.11.2020
СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020 02.11.2020
Россиянин приговорен в США к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество 02.11.2020
В Измире после землетрясения спасли кошку 02.11.2020
Проценко ответил на вопрос о связи группы крови с тяжестью COVID-19 02.11.2020
В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 02.11.2020
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 02.11.2020
Премьер Грузии заразился коронавирусом 02.11.2020
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 02.11.2020
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 02.11.2020
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 02.11.2020
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 02.11.2020
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 02.11.2020
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 02.11.2020
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 02.11.2020
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 02.11.2020
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 02.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 00:55
Рубрика: Культура

Поющие в темноте

Как в столице пройдет "Ночь искусств"
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 248(8302)
Восьмая по счету акция "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 на 4 ноября. Из-за угрозы коронавируса все мероприятия, а их будет более 180, уйдут в онлайн. Горожане, не выходя из дома, смогут побывать на бесплатных видеоэкскурсиях, спектаклях, концертах и мастер-классах.

Большинство мероприятий начнутся сегодня вечером и продлятся до поздней ночи. Программу для ценителей прекрасного подготовили музеи, парки, библиотеки, дома культуры и школы искусств. Как рассказала начальник управления координации общегородских программ департамента культуры Москвы Ака Марзаева, в этом году подготовлено три спецпроекта. Первый наверняка придется по душе поклонникам музыки - в Круговом депо с 20.00 до 1.00 пройдет марафон игры на арфе. Музыканты сыграют разноплановую музыку - от классики до рока.

В Москве открылись два новых районных центра на месте старых кинотеатров

Киноманы получат удовольствие от проекта "Музыка/театр": в Музее космонавтики в 18.00 прозвучат кавер-версии песен из советских и российских фильмов. Здесь же выступят рэпер ST и Дмитрий Маликов. Зрители услышат стихотворения под аккомпанемент живого фортепьяно. Наконец, в 19.00 известные художники Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков превратят фойе Центра детского творчества "Строгино" в арт-пространство в стиле граффити.

В инстаграм-аккаунте дома культуры "Нагатино" будут транслировать необычный концерт, где часть песен артисты исполнят в полной темноте. Музей-заповедник "Царицыно" обещает удивить "Застольными историями". Это мини-лекции о том, как проводили уютные вечера в кругу семьи дворяне, жившие в России во второй половине XVIII века.

А дом-музей Александра Скрябина приглашает на виртуальную прогулку по московским адресам известного композитора. В Москве он появился на свет, вырос и провел большую часть своей жизни. Участники прямого эфира смогут погрузиться в эпоху Серебряного века и "пройтись" по знаковым для Скрябина местам, которые не отмечены на туристических картах.

Политех предлагает собраться с друзьями за столом и узнать немного больше о предметах своей коллекции. Настольную игру, которую можно скачать на сайте музея, организаторы советуют распечатать, карточки разложить на столе. Изучив правила, можно смело отправляться в путешествие по миру науки. Как называется аналог арифмометра? Зачем нужны резинки в отсеках космического холодильника? На эти и другие вопросы и поможет отыскать ответы "умная" игра. Для самых любознательных Политех придумал приз. Чтобы его выиграть, нужно прислать фото, на котором запечатлена игра. Снимки можно прислать на почту hello@polytech.one. Первые 20 участников получат приглашение на бесплатную экскурсию.

Всего запланировано более 180 экскурсий, спектаклей, концертов и мастер-классов. Все они пройдут в онлайн-формате

Музей Москвы к "Ночи искусств" проведет онлайн-лекцию "Москва - другие города". Историк, культуролог, основатель "Велоночи" Сергей Никитин поговорит о Риме и Москве с Давиде Монтелеоне, фотографом и журналистом National Geographic. Трансляция пройдет на странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

Кстати

Программа столичной акции "Ночь искусств" опубликована на сайте artnight2020.moscow. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно и без предварительной регистрации.

В регионах Культура Музыка Культура Театр Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"