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03.11.2020 12:54
Рубрика: Экономика

Зарплата москвичей в 2021-2023 году вырастет на 2,3-3,5 процента

Текст: Любовь Проценко

Прогноз социально-экономического развития столицы на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов одобрили столичные власти. При обсуждении его на заседании президиума правительства города отмечалось, что Москва столкнулась с беспрецедентно неблагоприятными для развития экономики внешними условиями, в частности, пандемией новой коронавирусной инфекции и вызванной ей необходимостью введения ограничительных мер. Усугубило это еще и падение цен на нефть.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Тем не менее, экономика города справляется с этим, говорилось на заседании президиума. После спада во втором квартале, летом деловая активность в значительной мере восстановилась. Но сейчас на фоне роста заболеваемости COVID-19 экономика города вновь переживает сложный период. Поддерживая ее, городские власти приняли 4 пакета поддержки бизнеса в общей сложности на 87,9 млрд рублей для наиболее пострадавших отраслей. 45 тыс. компаний уже воспользовались этой поддержкой, получив 33,5 млрд рублей.

В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса город субсидирует 6% ставки по кредитам, оформленным до 15 апреля, и до 8% - по новым займам. Льготные кредиты на сумму более 73,3 млрд. рублей получили 7 240 компаний.

Все это помогает сохранить в городе высокую инвестиционную активность. За первое полугодие 2020 года инвестиции в основной капитал в городе выросли на 8,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Рост производства в обрабатывающих отраслях в январе-сентябре текущего года составил 4,6%. Это касается прежде всего производства машин и оборудования, химического производства производства резин и пластмасс, лекарственных средств и других материалов.

На предстоящий период 2021-2023 гг. власти Москвы прогнозируют улучшение основных социально-экономических показателей развития города. Условием этого улучшения они считают прекращение пандемии COVID-19, которую может остановить массовая вакцинация населения в самой Москве, сопредельных регионах России и зарубежных странах-партнерах.

Согласно прогнозу увеличение валового регионального продукта Москвы в 2021-2023 гг. составит 3,3-3,4% в год. Рост реальной заработной платы - 2,3-3,5% ежегодно.

Фото: iStock
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Рост инвестиций прогнозируется на уровне 5,0-5,8% в год. Важнейшим драйвером инвестиционной активности будет оставаться Адресная инвестиционная программа (далее - АИП) общим объемом порядка 1,8 трлн. рублей за три года.

Рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 2,9-3,4% в год.

Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2-3% ежегодно. Уровень официально зарегистрированной безработицы,выросший до 3% в текущем году, уже в 2021 году снизится до естественного для Москвы уровня 0,4-0,5% экономически активно населения. Инфляция ожидается на уровне 3,3-3,5% в год.

Зарплата бюджетников вырастет на 3,7 процента, то есть больше, чем вырастет инфляция.

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