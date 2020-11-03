Бывший главный дорожник Хабаровска пойдет под суд за взятку

Экс-глава управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо предстанет перед судом за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу.

По версии следствия, Гроо получил взятку от замдиректора строительной компании. Взамен способствовал заключению договоров субподряда между фирмой и МУП Хабаровска "Дорремстрой" по ремонту улиц Сеченова -1220 километр.

Получив средства по контракту, взяткодатель передал Гроо десять процентов от стоимости выполненных работ - около четырех миллионов рублей.

После, с сентября по декабрь 2016 года, обвиняемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями, приказал подчиненным подписать акты приемки выполненных работ. И это несмотря на то, что субподрядчик частично не выполнил свои обязательства. Тем не менее, ему необоснованно перечислили 7,4 миллиона рублей, чем причинили ущерб бюджету города.

"За совершенные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - сообщает прокуратура края.