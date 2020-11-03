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03.11.2020 10:58
Рубрика: Происшествия

К берегам Камчатки подойдут волны высотой с четырехэтажку

Текст: Юлия Гарднер

Опасные волны высотой восемь-девять метров ожидаются в акватории Тихого океана в Беринговом море с 4 по 6 ноября.

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По данным Камчатского гидрометеоцентра, на которые ссылается региональное ГУ МЧС, штормовое предупреждение распространяется на морские подрайоны у побережья Алеутских островов.

В связи с этим повышена вероятность возникновения ЧС. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуют принять меры повышенной предосторожности и укрыться от непогоды в безопасных местах.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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