К берегам Камчатки подойдут волны высотой с четырехэтажку

Опасные волны высотой восемь-девять метров ожидаются в акватории Тихого океана в Беринговом море с 4 по 6 ноября.

По данным Камчатского гидрометеоцентра, на которые ссылается региональное ГУ МЧС, штормовое предупреждение распространяется на морские подрайоны у побережья Алеутских островов.

В связи с этим повышена вероятность возникновения ЧС. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуют принять меры повышенной предосторожности и укрыться от непогоды в безопасных местах.