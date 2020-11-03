На Камчатке вертолет незаконно приземлился в кратер вулкана

В Природном парке "Вулканы Камчатки" вертолет незаконно совершил посадку в кратере вулкана Мутновский, сообщается на сайте учреждения.

Об инциденте стало известно благодаря снимку в соцсетях, на котором изображен вертолет Ми-8 на фоне Большого фумарольного поля, находящегося в кратере вулкана. Эта территория входит в зону охраны уникальных природных комплексов и объектов и посадка на необорудованных площадках запрещена.

По словам фотографа, вертолет он заснял 17 августа, но на борту отсутствовали номера.

"Вулкан Мутновский является уникальным природным объектом. У подножия исполина раскинулись поля с кипящими грязевыми котлами, из кратера вырываются фумаролы, а потоки талых вод устремляются вниз, образуя величественные водопады. Уникальная экосистема этого места особенно хрупка и нуждается в бережном отношении", - отмечается в сообщении.