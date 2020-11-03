В ЕАО изъяли нелегальный алкоголь на пять миллионов рублей

В Биробиджане изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Автомобиль с полуприцепом полицейские остановили в районе улицы Советской.

Как выяснилось, немаркированную продукцию без федеральных акцизных марок привезли из Владивостока без соответствующих договоров купли-продажи и транспортных накладных.

Правоохранители изъяли 17937 емкостей со спиртным общим объемом 9881,5 литра. Стоимость партии превысила 5,2 миллиона рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 пункту "б" статьи 171.1 УК РФ", - сообщает УМВД по ЕАО.

Обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.