В ЕАО изъяли нелегальный алкоголь на пять миллионов рублей

В Биробиджане изъяли крупную партию нелегального алкоголя. Автомобиль с полуприцепом полицейские остановили в районе улицы Советской.
Как выяснилось, немаркированную продукцию без федеральных акцизных марок привезли из Владивостока без соответствующих договоров купли-продажи и транспортных накладных.
Правоохранители изъяли 17937 емкостей со спиртным общим объемом 9881,5 литра. Стоимость партии превысила 5,2 миллиона рублей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 пункту "б" статьи 171.1 УК РФ", - сообщает УМВД по ЕАО.
Обвиняемым может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.