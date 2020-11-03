Во Владивостоке из-за коронавируса продлили школьные каникулы

В 78 муниципальных школах Владивостока до 14 ноября продлили школьные каникулы. Постановление подписал глава города Олег Гуменюк, сообщила пресс-служба администрации приморской столицы.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования пояснили, что продление каникул связано со сложной эпидситуацией из-за коронавируса.

"Первую четверть школы Владивостока отработали в непростой обстановке, когда количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно. В последний день учебы перед каникулами, 31 октября, на дистанционном обучении находились 169 классов в 39 школах. Поэтому принято решение продлить каникулы. Пусть дети побудут дома, а у сотрудников школ будет возможность провести в школах дополнительную, усиленную обработку помещений. И, конечно, пройти лечение заболевшим учителям", - сказал представитель профильного управления.

Ранее главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская предложила рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул для учащихся школ на семь дней, исходя из ситуации в каждом муниципальном образовании. Так, после этого предложения продлить каникулы решили в Уссурийске. К последнему учебному дню по одному классу в четырех из 35 городских школ находились на карантине.

Школьные каникулы продлили и в Артемовском городском округе. Там отметили, что на это время переведут педагогов на дистанционную работу, дополнительные занятия отменены.