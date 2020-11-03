Во Владивостоке откроют обсерватор для студентов, заболевших ОРВИ

Создать обсерватор для студентов на 50-70 мест распорядился губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проблема в том, что заболевшие даже в легкой форме ОРВИ студенты вынуждены находится в больницах дольше положенного времени. Дома у них во Владивостоке нет, а в общежитие не пускают, поскольку они еще некоторое времени после стационара представляют опасность для других учащихся.

- Конечно, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения, - подчеркнул Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в Приморье зарегистрировали 205 новых случаев заболевания COVID-19, в общей сложности с начала эпидемии от инфекции пострадали 15974 человека.