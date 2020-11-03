Пермячка девять часов просидела в машине, которую хотели забрать приставы

Судебные приставы привлекли к административной ответственности жительницу Перми, не желавшую отдавать им Porsche. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

Женщина буквально забаррикадировалась в иномарке и просидела там девять часов. Приставам она отвечала, что автомобиль принадлежит ее мужу, и она потому она имеет полное право там находиться.

Ранее ее супруг взял в банке кредит на покупку этого Porsche, оформив его же в залог по займу. Но пермяк не рассчитал своих финансовых возможностей и не смог рассчитаться по кредиту. После того, как суд принял решение изъять машину, исполнительный лист направили в службу судебных приставов.

Однако владелец иномарки не спешил с нею расставаться. Он вписал в страховку свою жену и передал автомобиль в ее пользование. Между тем Porsche объявили в розыск и вскоре нашли на одной из стоянок. Однако изъять его приставы не могли, так как внутри закрылась жена владельца машины. В переговорах принимали участие два адвоката, экипаж ДПС и наряд полиции. В результате женщина сдалась приставам. Автомобиль изъят, а супруга должника понесла наказание за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.