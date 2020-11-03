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03.11.2020 12:08

Ток виртуальный - навык реальный

Пермский "Уралхим" внедряет системы обучения на базе VR-технологий
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 248(8302)
Виртуальный тренажер позволит отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде. Фото: ПМУ Виртуальный тренажер позволит отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде. Фото: ПМУ
Виртуальный тренажер позволит отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде. Фото: ПМУ
Для обучения электромонтеров в филиале "ПМУ" холдинга "Уралхим" теперь используется тренажер виртуальной реальности.

Разработчиком новой обучающей системы стала команда "КРОК Иммерсивные технологии" - бизнес-подразделение ИТ-компании "КРОК".Виртуальный тренажер позволит специалистам отрабатывать навыки оперативных переключений на электротехническом оборудовании в безопасной среде, а также существенно сократит время подготовки квалифицированных электромонтеров и упростит подготовку опытных сотрудников к аттестации.

- Процесс подготовки дежурного электромонтера длителен и может занять до трех лет. Отрабатывать навыки на оборудовании, которое находится под напряжением шесть киловольт, крайне опасно, кроме того, возникают риски для производственного процесса, - говорит начальник электроцеха филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" Илья Карандашов. - На практике такое возможно лишь во время планового остановочного ремонта, а он бывает раз в год. К этому моменту дежурный электромонтер должен уже идеально знать все бланки переключений и выполнять работы безошибочно. Виртуальный тренажер, безусловно, в этом поможет.

В состав виртуального тренажера входит два сценария: ввод в ремонт и вывод из него комплектного распределительного устройства напряжением шесть киловольт первой секции шин распределительной подстанции N 15. Оба сценария состоят из 14 глав. Общее время прохождения всех глав занимает от четырех до шести часов непрерывной работы в формате тестирования.

Кроме того, в тренажер заложена программа формирования отчета об обучении и тестировании. Результаты автоматически отправляются на почту руководителю вместе с видеозаписями обучающих сессий, что позволяет провести разбор по итогам пройденного обучения или аттестации. Управление тренажером осуществляется с панели администратора, на которой можно выбирать сценарии и отдельные главы, назначать обучение конкретному электромонтеру, выдавать права доступа и выгружать статистику за любой период.

Прямая речь

Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации департамента цифровизации и технологического развития АО "ОХК "Уралхим":

- В ходе внедрения VR-тренажера в филиале "ПМУ" мы столкнулись с рядом сложностей из-за COVID-19: отсутствие личных встреч с разработчиками, ограничение доступа на предприятие. Однако это не помешало, а даже поспособствовало созданию собственных методик управления удаленной разработкой, их мы будем использовать в дальнейшей реализации проектов цифровизации производства.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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