Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Оренбурге

Во вторник пассажирский самолет, летевший по маршруту Москва - Орск, из-за неблагоприятных метеоусловий не смог приземлиться в аэропорту назначения и вынужденно сел в Оренбурге.

Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, рейс №1060 совершил посадку в аэропорту областного центра в 13 часов 13 минут.

На борту лайнера находились 68 пассажиров, в том числе шестеро детей. До места назначения их планируют доставить автобусами: сотрудники аэропорта и авиакомпании перераспределяют людей на рейсы наземного транспорта, следующего в Орск.

В надзорном ведомстве заверили, что ситуация взята на контроль.