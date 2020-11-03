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03.11.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Оренбурге

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Во вторник пассажирский самолет, летевший по маршруту Москва - Орск, из-за неблагоприятных метеоусловий не смог приземлиться в аэропорту назначения и вынужденно сел в Оренбурге.

В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица

Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, рейс №1060 совершил посадку в аэропорту областного центра в 13 часов 13 минут.

На борту лайнера находились 68 пассажиров, в том числе шестеро детей. До места назначения их планируют доставить автобусами: сотрудники аэропорта и авиакомпании перераспределяют людей на рейсы наземного транспорта, следующего в Орск.

В надзорном ведомстве заверили, что ситуация взята на контроль.

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