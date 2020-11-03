Саранский препарат от COVID-19 будет экспортироваться в Южную Америку

До конца года саранский завод "Биохимик", где выпускается первый российский препарат от коронавируса, получивший постоянную регистрацию, - готов полностью покрыть потребности внутреннего рынка в новом лекарстве. А затем планируется наладить поставки на экспорт - в страны Ближнего Востока и в Латинской Америки: уже начата регистрация этого средства в Чили.

Об этом "РГ" рассказал исполнительный директор завода Дмитрий Земсков.

Напомним, что первая партия препарата для лечения COVID-19 сошла с конвейера в июне. Разработку в рекордно сжатые сроки собственной технологии производства полного цикла нового противовирусного средства назвали настоящим прорывом в российский фармотрасли.

Лекарство блокирует репликацию (размножение) вируса в клетке человека. Его применение позволяет сократить срок заболевания до четырех дней. В основу положен фавипиравир, созданный в начале нулевых в Японии для лечения лихорадки Эбола.

- Фавипиравир - это наименование молекулы, из которой производится средство. Японцы запатентовали метод производства, а не саму молекулу. Принципиальное отличие нашего лекарства - в технологии получения субстанции, - поясняет Дмитрий Земсков. - В его эффективности я убедился сам, когда месяц назад заболел коронавирусом. Мы готовы производить ежемесячно до миллиона упаковок. Сначала закроем внутренние потребности, хотя зарубежные партнеры уже проявляют большой интерес к новинке. К нам обращались страны Латинской Америки, сейчас ведем регистрацию этого препарата в Чили. Много запросов от государств Ближнего Востока: Сирия, Иран, Ирак… Также увеличиваем мощности по другим наименованиям - антибиотикам, противовирусным препаратам. Сегодня страна остро нуждается в них.

На заводе говорят, что спрос на эту группу лекарств вырос по сравнению с "докоронавирусным" периодом вдвое. Пандемия заставила перестроить деятельность предприятия в соответствии с текущими нуждами медицины. Однако о свертывании работы над другими перспективными продуктами - в частности, отечественными антибиотиками нового поколения - речи не идет.

- Совсем наоборот! - заверяет собеседник. - Вообще в последние 20 лет фармотрасль в РФ развивалась - появилось много современных заводов. Производят они пока в чаще всего дженерики, но делают их качественно. Сейчас начался новый этап - мы начали вкладываться в разработку, активно вводить собственные оригинальные препараты. Безусловно, пандемия подтолкнула этот процесс. Принятое в апреле постановления Правительства РФ № 441 об особенностях обращения с медпрепаратами, предназначенными для применения в условиях угрозы ЧС избавило нас от лишних бюрократических действий, дав возможность зарегистрировать свои новинки в разы быстрее. А вообще мы каждый год выводим на рынок от 30 до 40 новых средств. За пять лет обновили линейку лекарств на заводе на 100 процентов.

Кроме саранского завода, средства на основе фавипиравира сегодня изготавливают еще два отечественных предприятия. Несмотря на то, что препарат от коронавируса стоит недешево, затраты на его внедрение окупятся не скоро.

- На основе этого средства мы разрабатываем новое лекарство от коронавируса - оно появится в следующем году и обойдется уже дешевле, - говорит Дмитрий Земсков. - Создание медикамента, запуск в производство, вывод на рынок - не быстрый и затратный процесс, но это позволяет давать людям работу, загружать наши цеха.