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03.11.2020 13:07
Рубрика: Спорт

Ульяновские спортсменки завоевали шесть наград ЧР по женскому боксу

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Чемпионат России по боксу среди женщин (отборочный этап на Олимпийские игры в Токио - 2021) прошли с 24 октября по 1 ноября в Ульяновске.
Фото: Министерство физкультуры и спорта Ульяновской области Фото: Министерство физкультуры и спорта Ульяновской области
Фото: Министерство физкультуры и спорта Ульяновской области

Высокий уровень проведения турнира оценил ульяновский губернатор Сергей Морозов на заседании оперативного штаба по развитию региона 2 ноября.

"Прошедшая неделя дала нам много возможностей, в том числе благодаря великолепно проведенному Чемпионату России по боксу среди женщин. Сердечно поздравляю ульяновских спортсменок с достойно завоеванными победами и желаю дальнейших свершений. Хочу выразить слова благодарности министерству спорта РФ и федерации бокса РФ за оказанное доверие Ульяновской области! Прошедший чемпионат стал настоящим событием для региона", - отметил Сергей Морозов.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Сборная команда Ульяновской области под руководством тренеров Айрата и Ильи Богдановых показала отличные результаты и стала третьей в общекомандном зачете. Чемпионками России стали Светлана Солуянова (51 кг), Нуне Асатрян (60 кг) и Мария Уракова (81 кг). Серебряные награды завоевали Наталия Сычугова (64 кг) и Евгения Молочкова (81 кг), а "бронзу" в весовой категории 48 кг взяла Алена Артемова. По итогам решающих поединков выступление спортсменок проанализировал главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. По его словам, Чемпионат России показал очень высокий уровень подготовки девушек и позволил сформировать костяк национальной сборной страны.

"Ульяновская область вошла в календарь Федерации бокса России как одна из основных площадок для проведения спортивных мероприятий как среди женщин, так и среди мужчин. Благодаря поддержке Федерации мы начнем реализацию проекта "Бокс в школу". Следующим этапом станет строительство большого спортивного комплекса площадью не менее трех тысяч кв. м. - Центра прогресса бокса, который позволит обеспечить не только тренировочный процесс, но и проводить соревнования всероссийского уровня. Кроме того, мы договорились о создании в регионе Всероссийского центра компетенций женского бокса - базы для проведения сборов российских спортсменок", - отметил руководитель оргкомитета Чемпионата, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Фото: Министерство спорта Ульяновской области
В Ульяновской области стартовал Чемпионат России по боксу среди женщин

В рамках проведения Чемпионата в целях дальнейшего развития бокса на территории региона между Ульяновской областью и Федерацией бокса России было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Кроме того, достигнута договоренность о старте в Ульяновской области образовательной программы "Бокс в школу". Ее суть в изучении элементов бокса на уроках физической культуры в школах. Закупка необходимого оборудования и экипировки для школьников будет совместно финансироваться региональным Правительством и Федерацией бокса РФ.

"Я благодарен руководству Ульяновской области за особое внимание к развитию бокса как национального вида спорта. Бокс обучает любого спортсмена порядочности и культуре, уважению базовых общечеловеческих ценностей. Совместно с руководством Ульяновской области мы сможем в кратчайшие сроки построить Центр прогресса бокса, в котором, уверен, будет воспитано не одно поколение прославленных боксеров и просто хороших людей, выбирающих бокс как спорт и образ жизни. Со стороны Федерации бокса России мы окажем всю необходимую для этого поддержку", - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Фото: Правительство Ульяновской области
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По словам министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиля Егорова, организация Чемпионата получила высокую оценку как от федеральных коллег, так и жителей региона. "Приезд в регион звезд мирового спорта, в том числе олимпийских чемпионов, которые провели мастер-классы для воспитанников спортивных школ, несомненно, позволит нам пробудить интерес юного поколения к спорту и активному образу жизни, и выполнить основную задачу федерального проекта "Спорт - норма жизни"", - подчеркнул руководитель профильного ведомства.

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