В Башкирии девятимесячный ребенок умер в самодельной кроватке

В Благоварском районе девятимесячный ребенок умер в результате несчастного случая на самодельной кроватке. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

По данным ведомства, это произошло в селе Мирный в ночь с 29 на 30 октября. Следователи установили, что мальчик застрял головой в самодельной детской колыбели между боковым бортом и основанием. В официальном релизе следкома сообщается, что ребенок скончался в результате сдавления шеи. Мать нашла тело только рано утром и вызывала скорую и полицию.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас идет допрос семьи погибшего и других свидетелей, а также исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Детскую колыбель изъяли для проведения экспертного исследования на соответствие предъявляемым требованиям безопасности при эксплуатации.