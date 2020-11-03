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03.11.2020 09:05
Рубрика: Происшествия

В Башкирии девятимесячный ребенок умер в самодельной кроватке

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Благоварском районе девятимесячный ребенок умер в результате несчастного случая на самодельной кроватке. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

В Уфе умер двухлетний ребенок, попавший с отцом под поезд

По данным ведомства, это произошло в селе Мирный в ночь с 29 на 30 октября. Следователи установили, что мальчик застрял головой в самодельной детской колыбели между боковым бортом и основанием. В официальном релизе следкома сообщается, что ребенок скончался в результате сдавления шеи. Мать нашла тело только рано утром и вызывала скорую и полицию.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас идет допрос семьи погибшего и других свидетелей, а также исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Детскую колыбель изъяли для проведения экспертного исследования на соответствие предъявляемым требованиям безопасности при эксплуатации.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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