В Пензе подростка обвинили в убийстве 17-летней девушки

Трагедия произошла в райцентре Бессоновка Пензенской области. В ночь на второе ноября не вернулась домой 17-летняя девушка. Позже ее тело с ножевыми ранениями было обнаружено на пустыре у железной дороги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

- Установлено, что к совершению преступления причастен 15-летний знакомый потерпевшей. Ее мать рассказала, что они встречались накануне вечером. При проведении допроса подросток подтвердил, что в ходе выяснения отношений нанес девушке множественные удары по телу ножом. Оттащил тело в кусты и прикрыл куском фанеры, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подозреваемый задержан. У него изъяли орудие преступления - нож и личные вещи потерпевшей, которые подозреваемый взял с собой с места преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он был задержан за рулем без водительских прав.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.