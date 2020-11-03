В Пермском крае истязавшего детей мужчину осудили на семь лет

Суд в Пермском крае признал виновным жителя Очерского района в истязании в отношении двух несовершеннолетних (часть 2 статьи 117 УК РФ).

Как пояснили в СУ СК России по региону, следствием и судом установлено, что мужчина периодически избивал двух несовершеннолетних сыновей своей сожительницы. Один из мальчиков в результате побоев получил серьезную травму - закрытый перелом руки.

Кроме того, подсудимый лишал несовершеннолетних свободы, запирая их в подвале дома на длительное время.

В итоге мужчину приговорили к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.