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03.11.2020 17:47
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае истязавшего детей мужчину осудили на семь лет

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Суд в Пермском крае признал виновным жителя Очерского района в истязании в отношении двух несовершеннолетних (часть 2 статьи 117 УК РФ).

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Как пояснили в СУ СК России по региону, следствием и судом установлено, что мужчина периодически избивал двух несовершеннолетних сыновей своей сожительницы. Один из мальчиков в результате побоев получил серьезную травму - закрытый перелом руки.

Кроме того, подсудимый лишал несовершеннолетних свободы, запирая их в подвале дома на длительное время.

В итоге мужчину приговорили к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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