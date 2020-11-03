В Ульяновской области построят более 654 км газопроводов

Итоги газификации региона и планы работы на предстоящие пять лет обсуждались на совещании в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Сергея Морозова и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

"Мне бы хотелось выразить слова благодарности нашим коллегам и многолетним партнерам из компании "Газпром" за плодотворную совместную работу. Если в 2005 году, когда я возглавил регион, уровень газификации составлял около 30%, то сейчас мы почти перешагнули отметку в 70%. Объем инвестиций на газификацию Ульяновской области за это время составил более 15 миллиардов рублей", - - сообщил глава региона.

По его словам, что касается планов, а именно выполнения первого этапа плана-графика синхронизации с компанией "Газпром", то для обеспечения загрузки построенных 14 межпоселковых газопроводов для газификации 52 населенных пунктов, на данном этапе за счет средств областного бюджета уже запроектированы и построены внутрипоселковые газопроводы в 28 населенных пунктах.

"По 18 населенным пунктам проектные работы выполнены в полном объеме, еще по шести завершатся в 2020 году. При этом из запроектированных объектов в четырех населенных пунктах строительство газопроводов завершается, в 20 строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год", - уточнил Сергей Морозов.

Дополнительно в регионе ведется работа по дальнейшей газификации объектов уже газифицированных населенных пунктов. Разработаны планы-графики в муниципальных образованиях по переводу на природный газ 139 объектов социальной сферы и коммунально-бытовых предприятий. Как подчеркнул Сергей Морозов, в целом до 2025 года стоит амбициозная задача газифицировать более 90 населенных пунктов.

По второму этапу плана-графика синхронизации ПАО "Газпром" планирует в Ульяновской области начать работы по строительству 24 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 543,6 км. По этим объектам уже определены подрядные организации для выполнения строительно-монтажных работ. Для подключения населенных пунктов к данным газопроводам в регионе планируется построить внутрипоселковые сети в 92 населенных пунктах. Сейчас по двум населенным пунктам уже выполнены проектные работы. В областном бюджете 2021 года планируется предусмотреть финансирование на выполнение проектных работ еще по 21 населённому пункту.

"Мы подводим предварительные итоги программы развития газоснабжения и газификации Ульяновской области 2016-2020 годов и обсуждаем планы на следующую пятилетку. У нас налажено хорошее взаимодействие и с губернатором, и с правительством Ульяновской области. Уже проделана огромная работа. За весь период нашей совместной работы Газпром направил значительные инвестиции, что позволило существенно продвинуться в темпах газификации Ульяновской области. На данный момент уровень газификации региона составляет около 70%. К 2025 году мы планируем выйти на уровень газификации около 72%", - подчеркнул заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

На совещании также обсуждались вопросы погашения задолженности за уже потребленные ресурсы и обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования.