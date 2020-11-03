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03.11.2020 15:13
Рубрика: Власть

В Ульяновской области создадут рейтинг руководителей медицинских учреждений

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Рейтинг руководителей медицинских учреждений будут отслеживать в Ульяновской области. Такое поручение дал ульяновский губернатор Сергей Морозов 2 ноября на совещании по вопросам повышения качества оказания медицинских услуг.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Нам нужно иметь жесткую, понятную, проверенную временем программу повышения качества здравоохранения. Мы должны добиться, чтобы в регионе была внедрена система менеджмента качества оказания медицинской помощи, бережливые технологии. Нужно поднять статус главных внештатных специалистов и ответственность главврачей. Сейчас, в условиях коронавируса, мы видим какие проявляются недостатки в системе здравоохранения и нам необходимо найти пути решения проблем", - отметил глава региона.

Фото: Министерство физкультуры и спорта Ульяновской области
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В условиях пандемии на первый план выходит обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций. С января по сентябрь текущего года в учреждения здравоохранения из средств ОМС перечислено почти 10,4 млрд рублей, что на 337 млн рублей больше, чем в 2019 году. Из них на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией направлено почти 800 млн рублей. Проведено 126388 тестов на COVID-19 методом ПЦР на 91 млн рублей.

"Ведется большая работа с федеральным центром и уже есть результаты - из резервного фонда Правительства России нашему региону выделено более 223 млн рублей. Данные денежные средства предусмотрены на деятельность медицинских организаций в условиях пандемии. Также направлены средства нормированного страхового запаса ТФОМС Ульяновской области на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования на общую сумму 52 млн рублей, что на 4,8 млн рублей больше, чем в 2019 году", - сообщила директор ТФОМС региона Екатерина Буцкая.

Фото: Правительство Ульяновской области
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В Ульяновской области проводится ряд мероприятий, направленных на защиту прав застрахованных в системе ОМС. Была запущена информационная и просветительская кампания с использованием современных и цифровых каналов связи для помощи жителям региона. Ежедневно в круглосуточном режиме работают контакт-центры организаций обязательного медицинского страхования. По итогам трех кварталов специалистами обработано 19326 обращений, основная часть которых - 64% - связаны с выдачей полисов ОМС и вопросов выбора и замены страховой медицинской организации. С начала года поступило 157 жалоб на 36 учреждений здравоохранения города и области.

"Каждый должен выполнять качественно свою работу. Целый ряд решений будет выработан, чтобы сделать нашу систему здравоохранения более слаженной. Необходимо, чтобы руководители несли ответственность за качество оказания медицинских услуг", - подчеркнул Сергей Морозов.

В регионах Власть Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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