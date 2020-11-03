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03.11.2020 14:48
Рубрика: Власть

Федеральные программы укрепят научный потенциал Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области используют все возможности, которые предоставляют федеральные программы и проекты для укрепления и развития научно-образовательного потенциала. Об этом сказал губернатор региона Андрей Травников на первом заседании наблюдательного совета "Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, созданного в рамках нацпроекта "Наука".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Травников отметил, что свои научные исследования успешно ведут университеты Новосибирска. Они сотрудничают с СО РАН, внедренческими компаниями, индустриальными партнерами.

Правительство области, проанализировав ситуацию, приняло решение: для поддержки исследовательских амбиций "городских" университетов и для дополнительной поддержки программы "Академгородок 2.0" создать НОЦ мирового уровня.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Так был создан "Сибирский биотехнологический НОЦ" с участием вузов и с опорой на научный потенциал институтов СО РАН и Новосибирский госуниверситет, - напомнил глава региона.

Сейчас в рамках большой программы "Академгородок 2.0" готовится заявка на создание инновационного научно-технологического центра.

Исполняющий обязанности министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгений Павлов отметил, что целью "Сибирского биотехнологического НОЦ" является обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий, создание новых продуктов и технологий. Для этого планируется создать систему трансфера результатов исследований и разработок в востребованные экономикой и обществом продукты и услуги.

Основные направления работы центра - агропромышленность и медицина. В частности, рассматриваются такие проекты, как создание экологической фабрики для поглощения атмосферного углерода, завода по производству органических удобрений, региональной системы оценки генетического потенциала черно-пестрого скота сибирского отродья.

В медицинской сфере заявлены проекты: GWAS-MAP - база больших данных результатов генетических исследований ассоциаций человека, разработка и организация производства изделий для эндоваскулярной хирургии, профилактика и лечение коронавирусной инфекции методом фотодинамической терапии.

Ожидается, что в результате реализации этих и других проектов к 2030 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП увеличится в 1,6 раза, число высокопроизводительных рабочих мест - в 1,7 раза, до 18 процентов возрастет доля инновационных организаций.

В заседании, которое прошло в режиме ВКС, приняли участие первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, члены правительства Новосибирской области, руководители и представители СО РАН, вузов, технопарка, федеральных медицинских центров.

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