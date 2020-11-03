Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился COVID-19

- К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной и при плановом тестировании показал положительный результат, - сообщил Олег Хорохордин в своем Instagram.

По словам главы Республики Алтай, заболевание проходит бессимптомно, он чувствует себя удовлетворительно и в ближайшее время собирается работать дистанционно.

- Призываю всех - носите маски, используйте антисептики, сохраняйте социальную дистанцию и, по возможности, минимизируйте контакты и поездки, - обратился Олег Хорохордин к жителям Республики Алтай. - Будьте здоровы и берегите себя.

Губернатор отметил, что все министерства и ведомства будут работать в плановом режиме.

Новой коронавирусной инфекцией уже переболели губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Омской области Александр Бурков и глава Кузбасса Сергей Цивилев.