Глава Тувы рассказал о задачах развития межнациональных отношений

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол призвал региональное Агентство по делам национальностей "не подменять живую работу с людьми отчетами о проведенных заседаниях и разработанных программах".

По его мнению, при оценке ситуации в этой сфере необходима предельная честность, "тем более, что и в самой Туве, и за ее пределами всегда были и есть группки, готовые проблемы республики рассматривать через призму межнациональных отношений".

Существующее благополучие не должно успокаивать. "Следует признать, что поводы для обсуждения темы межнациональных отношений всегда есть. Тот же кадровый вопрос. Я указал руководителям ряда муниципалитетов на отсутствие русскоязычных специалистов в их командах. Наверняка, глядя на местную власть, и в трудовых коллективах поступают по тому же принципу: директор-тувинец набирает на работу тувинцев, русский - русских. В результате образуются полностью мононациональные по составу организации", - отметил глава региона.

Нельзя допускать, чтобы подобное разделение откладывалось в общественном сознании как естественное, убежден Шолбан Кара-оол. "Необходимо стремиться к такой атмосфере, чтобы в Туве чувствовал себя комфортно представитель любой национальности. Особая ответственность за это лежит на тувинцах, составляющих более 80 процентов населения. Мы отвечаем за то, чтобы все, кто к нам приехал и приедет, ощущали себя здесь как дома", - подчеркнул он.

Для этого нужно ставить понятные и тесно увязанные с запросами людей задачи. Глава региона напомнил, что многие русскоязычные жители республики, а также ее гости хотели бы получить навыки разговорного тувинского языка. АДН могло бы разместить госзаказ на составление простейшего тувинско-русского словаря разговорной лексики, отметил глава республики.

Кроме того, по его мнению, АДН должно активно участвовать в мероприятиях других ведомств. Например, спортивные соревнования можно дополнять совместными акциями, которые помогали бы детям из разных районов и разных национальностей сблизиться и подружиться.

В отдельное направление, уверен Шолбан Кара-оол, следует выделить работу со студентами вузов. "Ее цель - укрепить связь с родной республикой, мотивировать на работу в ней. Для этого необходимы совершенно конкретные меры поддержки, проекты, предусматривающие участие молодых специалистов в жизни Тувы, соглашения с работодателями, обеспечивающие гарантированное трудоустройство", - подчеркнул он.