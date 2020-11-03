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03.11.2020 09:52
Рубрика: Культура

Сибирячек из исправительной колонии прославила пародия на Little Big

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В сети появился ролик с остроумной и мастерски выполненной пародией на клип песни Uno группы Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в этом году. Однако в кадре не профессиональные артисты, а заключенные женской исправительной колонии №9 Новосибирской области.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН, с искрометным номером дамы выступили на конкурсе двойников, который прошел на днях среди осужденных. За первые места боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений, но выход творческого коллектива из ИК-9 оказался вне конкуренции.

На сцене девушки повторили известный клип, уделив внимание даже мелким деталям. Например, сумели обыграть финальную сцену клипа, когда под софитами внезапно для себя остается только один участник группы. Поразили зрителей и отточенные танцевальные движения, и фирменная скупая мимика группы, и профессиональный грим, и очень похожие костюмы, над которыми трудились мастерицы из студии кройки и шитья.

Выступление девушек из новосибирской ИК-9 в сториз на своей странице Instagram отметил фронтмен группы Little Big Илья Прусикин. Восхищение номером на одном из федеральных каналов высказал и продюсер Иосиф Пригожин, заверив, что девушки победили бы и на самом ответственном конкурсе двойников.

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Стоит отметить, что участницы из ИК-9 заняли первое место на конкурсе областного ГУФСИН в номинации "Лучший двойник" как творческий коллектив. Но жюри оценивало и индивидуальные выступления. В этой категории победу одержал осужденный Т. с песней Johnny B. Goode. Он показал пародию на знаменитую сцену исполнения этой композиции в кинофильме "Назад в будущее", главный герой которого в свою очередь сам пародирует легендарного музыканта Чака Берри.

Кроме того, призовые места на конкурсе двойников среди осужденных заняли участники, исполнившие номера в образах певицы Елки, Михаила Боярского, Макса Фадеева, Нилетто, Мота и даже группы Linkin Park. Необычное творческое состязание проводилось новосибирским ГУ ФСИН уже второй год подряд, правда в этом году из-за пандемии COVID-19 итоги подводились дистанционно, без финального концерта, гостей и зрителей.

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