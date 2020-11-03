Томской филармонии на 75-летний юбилей выделили 50 миллионов рублей

Новости

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19 13:06
В Вологодской области решили обязать пилорамы вести учет древесины 13:05
Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент" 13:04
Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты 13:03
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, один человек погиб 13:01
Тульских учителей-пенсионеров в начальной школе заменят студенты 13:00
Зарплата москвичей в 2021-2023 году вырастет на 2,3-3,5 процента 12:54
В Швеции хотят в пять раз повысить цены на бензин 12:45
РФ призвала к коллективным усилиям по борьбе с международным терроризмом 12:30
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии 74-летнюю петербурженку 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 12:50
Рубрика: Власть

Томской филармонии на 75-летний юбилей выделили 50 миллионов рублей

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Томской областной государственной филармонии и Томскому академическому симфоническому оркестру выделят 50 миллионов рублей. Такое решение принял глава региона Сергей Жвачкин в связи с предстоящим в 2021 году 75-летним юбилеем коллективов.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На встрече с художественным руководителем и главным дирижером Томского академического симфонического оркестра Михаилом Грановским губернатор обсудил план проведения юбилейных концертов. В них, как ожидается, помимо Томского симфонического, примут участие музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и всемирно известный пианист Денис Мацуев. Также к юбилею приурочен ряд других культурных мероприятий, к участию в которых приглашены жители региона.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Томский губернатор представил проект социального и антикризисного бюджета

Как особо подчеркнул Сергей Жвачкин, в юбилейный год Томский симфонический оркестр должен выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

- Но главное - отметить 75 лет вместе с жителями нашего региона, в Томске и в нашей глубинке. Мы возродили гастроли оркестра в районах области и обязательно продолжим их в юбилейный год. Надеюсь, эпидситуация в новом году позволит нам воплотить в жизнь все творческие планы, - сказал глава области на встрече с маэстро Грановским. - Эпидемии приходят и уходят, а искусство и музыка - вечны!

Сергей Жвачкин подарил Михаилу Грановскому альбом своих фоторабот "Мир, в котором я живу". Ранее художественный руководитель оркестра презентовал главе региона альбом с фотографиями своего деда, известного фотографа Наума Грановского.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на выделенные 50 миллионов рублей будут приобретены новые музыкальные инструменты и обновлена сцена Большого концертного зала филармонии.

В числе ключевых юбилейных мероприятий - концерты, гастроли симфонического оркестра по Томской области, тематическая галерея, публикация исторической книги и буклета об истории учреждения. Основные события запланированы на май-июнь 2021 года.

Справка "РГ"

В составе Томской филармонии работают два коллектива - Томский академический симфонический оркестр (главный дирижер - Михаил Грановский) и ансамбль русских народных инструментов "Сибирские узоры" (художественный руководитель - Наталья Култышева).

Музыканты не раз выступали с гастролями в крупных городах России, странах Западной Европы, Китае, США. На сцену Томской филармонии выходили многие известные коллективы - Государственный ансамбль танца Игоря Моисеева, ансамбль танца "Березка", Ленинградский симфонический оркестр Евгения Мравинского, "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова и другие.

Весной 1986 года в Томске было открыто новое здание Томской филармонии с Большим концертным залом.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части