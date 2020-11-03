Томской филармонии на 75-летний юбилей выделили 50 миллионов рублей

Томской областной государственной филармонии и Томскому академическому симфоническому оркестру выделят 50 миллионов рублей. Такое решение принял глава региона Сергей Жвачкин в связи с предстоящим в 2021 году 75-летним юбилеем коллективов.

На встрече с художественным руководителем и главным дирижером Томского академического симфонического оркестра Михаилом Грановским губернатор обсудил план проведения юбилейных концертов. В них, как ожидается, помимо Томского симфонического, примут участие музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и всемирно известный пианист Денис Мацуев. Также к юбилею приурочен ряд других культурных мероприятий, к участию в которых приглашены жители региона.

Как особо подчеркнул Сергей Жвачкин, в юбилейный год Томский симфонический оркестр должен выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

- Но главное - отметить 75 лет вместе с жителями нашего региона, в Томске и в нашей глубинке. Мы возродили гастроли оркестра в районах области и обязательно продолжим их в юбилейный год. Надеюсь, эпидситуация в новом году позволит нам воплотить в жизнь все творческие планы, - сказал глава области на встрече с маэстро Грановским. - Эпидемии приходят и уходят, а искусство и музыка - вечны!

Сергей Жвачкин подарил Михаилу Грановскому альбом своих фоторабот "Мир, в котором я живу". Ранее художественный руководитель оркестра презентовал главе региона альбом с фотографиями своего деда, известного фотографа Наума Грановского.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на выделенные 50 миллионов рублей будут приобретены новые музыкальные инструменты и обновлена сцена Большого концертного зала филармонии.

В числе ключевых юбилейных мероприятий - концерты, гастроли симфонического оркестра по Томской области, тематическая галерея, публикация исторической книги и буклета об истории учреждения. Основные события запланированы на май-июнь 2021 года.

Справка "РГ"

В составе Томской филармонии работают два коллектива - Томский академический симфонический оркестр (главный дирижер - Михаил Грановский) и ансамбль русских народных инструментов "Сибирские узоры" (художественный руководитель - Наталья Култышева).

Музыканты не раз выступали с гастролями в крупных городах России, странах Западной Европы, Китае, США. На сцену Томской филармонии выходили многие известные коллективы - Государственный ансамбль танца Игоря Моисеева, ансамбль танца "Березка", Ленинградский симфонический оркестр Евгения Мравинского, "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова и другие.

Весной 1986 года в Томске было открыто новое здание Томской филармонии с Большим концертным залом.