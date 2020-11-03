В Томске в коронавирусном госпитале скончался радиоведущий Павел Шилин

Российский радиоведущий Павел Шилин скончался в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2 города Томска. Ему было 28 лет.

- Многие знали его, как Пашу Шилина в утреннем GM SHOW на радио ENERGY. Вместе с ним просыпался и пел весь город. В память о Паше мы приняли решение закрыть работу утреннего GM SHOW до 16 ноября, - сообщает радио ENERGY.

Павел Шилин был госпитализирован в коронавирусный госпиталь медико-санитарной части №2 несколько дней назад с двусторонней пневмонией. У него начались осложнения. Медики не смогли его спасти.

- Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ, и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни, - вспоминают радиоведущего коллеги. - Обожал команду Томь и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена.

Сотрудники радиохолдинга Дайджест FM приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Шилина.