В Томске в коронавирусном госпитале скончался радиоведущий Павел Шилин

Российский радиоведущий Павел Шилин скончался в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2 города Томска. Ему было 28 лет.
- Многие знали его, как Пашу Шилина в утреннем GM SHOW на радио ENERGY. Вместе с ним просыпался и пел весь город. В память о Паше мы приняли решение закрыть работу утреннего GM SHOW до 16 ноября, - сообщает радио ENERGY.
Павел Шилин был госпитализирован в коронавирусный госпиталь медико-санитарной части №2 несколько дней назад с двусторонней пневмонией. У него начались осложнения. Медики не смогли его спасти.
- Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ, и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни, - вспоминают радиоведущего коллеги. - Обожал команду Томь и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена.
Сотрудники радиохолдинга Дайджест FM приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Шилина.
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1 ноября утром скончался радиоведущий, журналист, наш коллега и близкий друг, Павел Шилин. ▪️Многие знали его, как Пашу Шилина в утреннем GM SHOW на радио ENERGY. ▪️Любители футбола оценили его экспертность в статьях про обожаемую команду Томь на портале Tomsk.ru. ▪️Сотни людей занимали первые места на его квартирники в топовых заведениях Томска. Вместе с ним просыпался и пел весь город. Паша не был фанатом Меладзе, но с удовольствием исполнял его песни для подруг и сочинял стихи коллегам на дни рождения. Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни. Обожал команду Томь и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена. Паша был очень талантливым и легким, с ним было одинаково классно раздавать в воскресенье в 9 утра питьевую воду спортсменам и делать серьезные социальные проекты. Паша, мы помним каждое твое «Эгегей, в Томске 8 утра»! Ты навсегда огромная и очень важная часть команды, часть каждого из нас. Каждый сотрудник радиохолдинга Дайджест FM приносит глубочайшие соболезнования родным и близким. В память о Паше, мы приняли решение закрыть работу утреннего GM SHOW до 16 ноября.