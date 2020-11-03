"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID

Новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на основе рекомбинантного вируса гриппа А, которая стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

Эта вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных.

Зарегистрированная вакцина "Вектора" исследовалась на различных видах животных. Как рассказали в самом научном центре , вакцина "ЭпиВакКорона" прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца на 6 видах животных (мышах, крысах, кроликах, африканских зеленых мартышках, макаках-резус, морских свинках). В результате была доказана ее безвредность по таким параметрам, как общая токсичность, иммуногенность, аллергические свойства, мутагенная активность. На 4 видах животных (хомяках, хорьках, африканских зеленых мартышках, макаках-резус) была показана специфическая активность: иммуногенность и защитные свойства в отношении нового коронавируса.

Сейчас клинические исследования "ЭпиВакКорона" завершены. В ноябре начнутся пострегистрационные клинические исследования. Планируется провести несколько независимых пострегистрационных исследований: среди добровольцев старше 18 лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания.

Исследования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.