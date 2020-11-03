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03.11.2020 12:18
Рубрика: Общество

Житель Кузбасса похудел на 64 килограмма и избавился от диабета

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Кузбасские медики помогли местному жителю избавиться от 64-х лишних килограммов веса и вылечить сахарный диабет.

41-летний директор строительной фирмы Евгений Нагавкин обратился за помощью в Кемеровскую областную клиническую больницу имени Беляева осенью прошлого года. На тот момент его вес превышал 202 килограмма.

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- Я страдал сахарным диабетом второго типа, сахар в крови не опускался ниже 10 ммоль/л, несмотря на прием специальных препаратов, - рассказал "РГ" Евгений. - Живу я на пятом этаже и по лестнице подымался с огромным трудом. Приходилось несколько раз останавливаться, чтобы отдохнуть. Беспокоили также одышка, сердцебиение, высокое давление.

Кемеровчанин много раз пытался похудеть, соблюдал различные диеты - но ничего не получалось. Сбрасывал несколько килограммов, а потом они возвращались вдвойне. Эндокринологи объяснили ему, что это последствия нарушенного обмена веществ.

- Медики предложили Евгению оперативное лечение ожирения, - рассказала "РГ" представитель Кузбасской клинической больницы Анна Стоянова. - Хирургическое вмешательство показано в тех случаях, когда пациент не в состоянии похудеть самостоятельно.

15 октября 2019 года пациенту было выполнено желудочное шунтирование. Операция заключается в том, что из желудка выкраивается узкая обменная трубка. В верхней его части создается резервуар, способный вместить лишь совсем маленькое количество твердой пищи. Далее создается обходной путь, по которому съеденная пациентом пища минует большую часть желудка и часть тонкого кишечника.

Фото: министерство по физической культуре и спорту РД
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Уже в первые два месяца после операции Евгений потерял тридцать кг. С каждым месяцем лишний вес постепенно уходит. Сегодня кемеровчанин весит 138 кг.

- Я благодарен врачам, - говорит Евгений. - Чувствую себя превосходно. Давление нормализовалось, на пятый этаж буквально залетаю. Стараюсь больше ходить, ноги перестали болеть. Проще стало покупать вещи, раньше не мог ничего найти на свой 72-й размер. А теперь у меня 54-й размер, и я могу приобрести модную одежду практически в любом магазине. Правда, гардероб пришлось менять уже четыре раза. Но самое главное - исчез сахарный диабет. Сахар не превышает норму, при этом никаких лекарств я вообще не принимаю. Ем практически все, но в 15 раз меньше.

К следующему лету Евгений Нагавкин мечтает похудеть до 100 килограммов и сходить с детьми в поход на природу.

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