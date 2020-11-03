В туркомплексе Мамисон на Северном Кавказе появятся новые горнолыжные трассы, канатные дороги и инженерные коммуникации. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Мамисон станет якорным проектом в развитии горнолыжных курортов Северного Кавказа, подчеркивают в министерстве. До 2023 года на его развитие направят 6,4 млрд руб. Это позволит построить 20 км горнолыжных трасс, две канатные дороги и инженерные коммуникации.

К 2025 году в 7 раз увеличится номерной фонд туркластера Архыз. Здесь смогут разместиться не 844, а 8300 туристов.

Также в число инвестиционных проектов Северного Кавказа планируется включить туркомплекс "Домбай". Инвестпроектом предусматривается возведение новых канатных дорог протяженностью 8 км и горнолыжных трасс на 5,5 км. Также на Домбае появятся объекты по защите от лавин.

При развитии горнолыжных курортов Северного Кавказа, за которое с начала года отвечает министерство, важен комплексный подход, подчеркивают в ведомстве. Необходимо одновременно повышать транспортную доступность курортов, развивать инженерную, туристическую инфраструктуру, модернизировать коммунальные сети, обеспечивать безопасность и высокий уровень сервиса.