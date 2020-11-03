На Ставрополье лже-целительница обманула девушку на 110 тысяч рублей

Новости

В России расширяют обязательную биометрию 12:25
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии пожилую петербурженку 12:20
Lada установила абсолютный рекорд по продажам 12:14
Директор завышала зарплату сотрудникам и переводила средства на свой счет 12:14
ВОЗ: Мир переживает критический этап пандемии 12:14
В Челябинске подсчитали ущерб от взрыва в больнице 12:08
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний 12:00
Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмосковье 11:47
Лукашенко: Власти Беларуси не допустят раскола в обществе 11:44
В Кольцово поймали пассажира, летевшего в Сочи с марихуаной 11:42
На учениях в Арктике применили комплекс РЭБ с дальностью до 5 тыс. км 11:42
СК начал проверку по факту пропажи основателя Skillbox в Сочи 11:40
Под Астраханью прошли стрельбы ракетных комплексов "Искандер" и "Бук" 11:40
ФАС не увидела необходимости вводить запрет на импорт топлива 11:30
В убийстве бизнесмена Маругова оказались замешаны "черные риелторы" 11:15
В Новосибирске выступят лучшие хоровые коллективы Сибири 11:08
Минпромторг предложил запретить закупать медицинские маски за рубежом 11:00
В Москве зарегистрировано 5150 новых случаев COVID-19 10:53
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 4 дня после землетрясения 10:53
Ученые БГУ представили научные разработки на выставке в Санкт-Петербурге 10:48
Против чиновников Троицка возбудили дело о незаконных премиях 10:47
Плату за маркировку лекарств решено отменить 10:19
Мишустин постановил создать центр обеспечения граждан лекарствами 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье лже-целительница обманула девушку на 110 тысяч рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае мошенница, представившаяся целительницей, обманула девушку на 110 тысяч рублей. Об этом во вторник сообщили "РГ" в главном управлении МВД России по региону.

В Подмосковье задержаны двое мужчин за грабеж салонов сотовой связи

Жертвой обмана стала 27-летняя жительница села Ачикулак Нефтекумского района. По ее словам, она нашла в социальных сетях страницу целительницы и связалась с ней. Та пообещала снять порчу и установить защиту. Стоимость таких услуг составили 110 тысяч рублей.

Позже потерпевшая перевела крупную сумму денег, а затем обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители сейчас выясняют круг лиц, которые причастны к преступлению.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя