На Ставрополье лже-целительница обманула девушку на 110 тысяч рублей

В Ставропольском крае мошенница, представившаяся целительницей, обманула девушку на 110 тысяч рублей. Об этом во вторник сообщили "РГ" в главном управлении МВД России по региону.

Жертвой обмана стала 27-летняя жительница села Ачикулак Нефтекумского района. По ее словам, она нашла в социальных сетях страницу целительницы и связалась с ней. Та пообещала снять порчу и установить защиту. Стоимость таких услуг составили 110 тысяч рублей.

Позже потерпевшая перевела крупную сумму денег, а затем обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители сейчас выясняют круг лиц, которые причастны к преступлению.