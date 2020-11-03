В Дербенте в рамках федерального проекта "Умный город" открылся первый в республике диспетчерский комплекс "Обь". Он должен в несколько раз повысить качество и оперативность обслуживания лифтов. Это итог государственно-частного партнерства администрации Дербента и Дагестанской лифтовой компании.

Комплекс "Обь" предназначен для автоматизации диспетчерского контроля над оборудованием и приведения подъемников в соответствие с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов" Ростехнадзора. "Обь" является одним из сегментов системы "Умное ЖКХ". По словам заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Артура Амутинова, одно из главных требований к подъемникам - связь с диспетчерами. Однако за последние годы Ростехнадзор РД не принял в эксплуатацию около 80 лифтов из-за отсутствия диспетчерского управления, необходимого для обеспечения безопасности людей.

- У нас было много вопросов к представителям компании, они дали нам исчерпывающие ответы, подробно рассказали о преимуществах системы. Мы видим, что работа хорошо налажена, этот опыт нужно распространять в других городах республики. Мы объясним УК, насколько важно обеспечить лифты диспетчерским управлением, - заявил главный государственный жилищный инспектор Дагестана Али Джабраилов.

Обслуживание подъемного оборудования входит в зону ответственности управляющих компаний многоквартирных домов. Им, в свою очередь, рекомендовали заключить договор с компанией на установку диспетчерской системы. Суть ее в том, что при срабатывании электрических цепей безопасности, несанкционированном открывании дверей шахты, эвакуации людей из кабины сигнал в режиме реального времени поступит на пульт диспетчера, который примет соответствующее ситуации решение.

Город Буйнакск стал полигоном для пилотного проекта "Умный город" (и его подпрограммы "Умное освещение"), реализуемого с помощью инвестора - сотового оператора. Компания по госконтракту заменила неэффективные ртутные люминесцентные лампы на светодиодные светильники с высокой световой отдачей и установила 24 шкафа автоматизированной системы управления. Это первый подобный инвестиционный проект на Северном Кавказе.

В центре управления оператор может отслеживать, где потухла хотя бы одна лампочка, что позволяет моментально принять необходимые меры. Кроме того, когда в темное время суток улицы заполнены людьми, светильники автоматически горят на полную мощность, а глубокой ночью интенсивность освещения снижают. Как рассказали в администрации города, первый месяц реализации проекта позволил сэкономить 30 процентов электроэнергии, в последующие месяцы этот показатель планируется довести до 50 процентов.

- Администрации города не пришлось вкладывать собственные средства в модернизацию. Она проводилась за счет инвестора, который в дальнейшем возместит затраты благодаря достигнутой на объекте экономии, - говорит мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

"Умное освещение" появилось и в городских школах. В администрации отметили, что режим интеллектуального освещения в классах благотворно сказывается на здоровье детей, так как свет автоматически регулируется в зависимости от погодных условий.

Между тем

В Железноводске и поселке Иноземцево в 2021 году появятся новые smart-остановки. "Они будут оснащены информационными табло, разъемами для зарядки мобильных устройств, а также Wi-Fi-роутерами. Кроме того, в павильонах смонтируют сенсорные панели с прямым выходом на цифровую платформу "Умный Железноводск", - рассказал глава муниципалитета Евгений Моисеев. Железноводск стал первым "умным курортом" России, с которого началась эра цифрового туризма. Проект получил грант в размере 75 миллионов рублей благодаря победе в конкурсе минстроя РФ "Лучшая муниципальная практика".