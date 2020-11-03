Новости

Более 100 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах в США 18:15
Инспекторы разрешили жить двум рысям в петербургской квартире 18:15
Боевики в Идлибе хотят использовать дрон для провокации против военных 18:05
Власти подвели итоги первых дней проекта "Время ранних" в московском метро 17:54
Третьяковка за год набрала почти пять миллионов просмотров на YouTube 17:54
Toyota показала предсерийные прототипы водородного Mirai второго поколения 17:48
Автовладельцев не будут обязывать проходить техосмотр после мини-тюнинга 17:48
Боксер Поветкин госпитализирован с коронавирусом 17:45
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Вене 17:43
Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм 17:41
Чавушоглу выразил соболезнования связи с гибелью татарстанца в Турции 17:40
В Москве заработал мобильный пункт для штрафов за нарушение масочного режима 17:31
Сериал "Новенький" о буллинге в школе продлен на второй сезон 17:22
В проекте бюджета Москвы на 2021 год заложено 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от коронавируса 17:20
В детской больнице Петербурга появился томограф, который читает сказки 17:18
Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье 16:56
Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 16:59

Партнерство с умом

В городах Дагестана с помощью новых технологий контролируют лифты и уличное освещение
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 248(8302)
В Дербенте в рамках федерального проекта "Умный город" открылся первый в республике диспетчерский комплекс "Обь". Он должен в несколько раз повысить качество и оперативность обслуживания лифтов. Это итог государственно-частного партнерства администрации Дербента и Дагестанской лифтовой компании.
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Глава Роспатента назвал самые интересные изобретения этого года

Комплекс "Обь" предназначен для автоматизации диспетчерского контроля над оборудованием и приведения подъемников в соответствие с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов" Ростехнадзора. "Обь" является одним из сегментов системы "Умное ЖКХ". По словам заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Артура Амутинова, одно из главных требований к подъемникам - связь с диспетчерами. Однако за последние годы Ростехнадзор РД не принял в эксплуатацию около 80 лифтов из-за отсутствия диспетчерского управления, необходимого для обеспечения безопасности людей.

- У нас было много вопросов к представителям компании, они дали нам исчерпывающие ответы, подробно рассказали о преимуществах системы. Мы видим, что работа хорошо налажена, этот опыт нужно распространять в других городах республики. Мы объясним УК, насколько важно обеспечить лифты диспетчерским управлением, - заявил главный государственный жилищный инспектор Дагестана Али Джабраилов.

Обслуживание подъемного оборудования входит в зону ответственности управляющих компаний многоквартирных домов. Им, в свою очередь, рекомендовали заключить договор с компанией на установку диспетчерской системы. Суть ее в том, что при срабатывании электрических цепей безопасности, несанкционированном открывании дверей шахты, эвакуации людей из кабины сигнал в режиме реального времени поступит на пульт диспетчера, который примет соответствующее ситуации решение.
В России изобрели ИИ, который видит стены насквозь

Город Буйнакск стал полигоном для пилотного проекта "Умный город" (и его подпрограммы "Умное освещение"), реализуемого с помощью инвестора - сотового оператора. Компания по госконтракту заменила неэффективные ртутные люминесцентные лампы на светодиодные светильники с высокой световой отдачей и установила 24 шкафа автоматизированной системы управления. Это первый подобный инвестиционный проект на Северном Кавказе.

В центре управления оператор может отслеживать, где потухла хотя бы одна лампочка, что позволяет моментально принять необходимые меры. Кроме того, когда в темное время суток улицы заполнены людьми, светильники автоматически горят на полную мощность, а глубокой ночью интенсивность освещения снижают. Как рассказали в администрации города, первый месяц реализации проекта позволил сэкономить 30 процентов электроэнергии, в последующие месяцы этот показатель планируется довести до 50 процентов.

- Администрации города не пришлось вкладывать собственные средства в модернизацию. Она проводилась за счет инвестора, который в дальнейшем возместит затраты благодаря достигнутой на объекте экономии, - говорит мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев.

"Умное освещение" появилось и в городских школах. В администрации отметили, что режим интеллектуального освещения в классах благотворно сказывается на здоровье детей, так как свет автоматически регулируется в зависимости от погодных условий.

Между тем

В Железноводске и поселке Иноземцево в 2021 году появятся новые smart-остановки. "Они будут оснащены информационными табло, разъемами для зарядки мобильных устройств, а также Wi-Fi-роутерами. Кроме того, в павильонах смонтируют сенсорные панели с прямым выходом на цифровую платформу "Умный Железноводск", - рассказал глава муниципалитета Евгений Моисеев. Железноводск стал первым "умным курортом" России, с которого началась эра цифрового туризма. Проект получил грант в размере 75 миллионов рублей благодаря победе в конкурсе минстроя РФ "Лучшая муниципальная практика".

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19