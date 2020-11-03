Земельный вопрос - один из главных сегодня в России. Особенно он актуален в малоземельных регионах, к которым относятся едва ли не все республики Северного Кавказа, в том числе Кабардино-Балкария. Здесь высокая плотность населения, для сельхозобработки подходят незначительные по площади участки, часто мелко раздробленные и находящиеся в разных почвенно-климатических условиях.

Как считают ученые, в условиях малоземелья аграриям региона нужно выбрать специализацию и решить, что выращивать, чтобы принести максимальную пользу региону. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как при таких вводных выбрать правильное направление развития аграрно-промышленного комплекса и достичь стабильного производства, корреспонденту "РГ" рассказал один из авторов монографии "Земельная собственность" профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, доктор экономических наук Радий Жиругов.

РГ: Радий Темболатович, каковы особенности ведения сельского хозяйства в условиях малоземелья? На что стоит ориентироваться местным производителям?

Радий Жиругов: Главное в условиях малоземелья - специализация и оптимизация производства. Необходимо развивать интенсивные технологии в овощеводстве открытого и закрытого грунта, садоводстве. За этим будущее республиканского сельского хозяйства.

Кабардино-Балкария - очень густонаселенный субъект - примерно 70 человек на квадратный километр. Больше 40 процентов - сельчане, этот показатель в полтора раза больше среднероссийского. Если мы поделим всю площадь республиканской пашни на душу населения, то получим 0,335 гектара. Это очень мало. В данных условиях трудно говорить о какой-то продовольственной безопасности.

Хотя у нас довольно плодородные почвы и хороший климат, мы можем возделывать большинство сельскохозяйственных культур. Именно поэтому основная задача - совершенствование специализации. Необходимо определить, что на нашей земле выращивать, чтобы получить наибольшую пользу для региона.

РГ: Есть ли плюсы в столь высокой плотности населения? Ведь это значит, что в регионе хорошая ситуация с трудовыми ресурсами.

Радий Жиругов: Доступность трудовых ресурсов дает предпосылки для применения интенсивных технологий в сельском хозяйстве, в первую очередь в плодоводстве. Для возделывания 100 гектаров озимой пшеницы при разных технологиях необходимы один-два работника. Если же мы будем заниматься плодовыми культурами, то на те же 100 гектаров понадобится 150-200 человек. В тепличных хозяйствах доля ручного труда еще больше, и на 100 гектаров потребуется уже свыше тысячи работников. Разница колоссальная, особенно если учесть уровень безработицы в регионе. Поэтому необходимо выбрать аграрную специализацию, которая позволит оптимально сочетать большое количество трудовых ресурсов и скромные площади земель.

РГ: В монографии много говорится о реформировании земельных отношений. К каким выводам вы пришли? Что нужно делать, чтобы сельское хозяйство в регионе процветало?

Радий Жиругов: Существует две основные модели реформирования земельных отношений в зависимости от права собственности - государственной и частной. И мы хотим доказать, что эффективность земледелия зависит не от формы собственности, а от аграрной политики государства.

Что касается модернизации земельных отношений, то это комплексный вопрос. В сложившихся условиях мы предлагаем развивать кооперацию и агропромышленную интеграцию. Только в этом случае у нас будет немного сглажена социальная проблема земельных отношений. Если сможем кооперацию поставить на должный уровень, то повысим эффективность земледелия и всего агропромышленного комплекса, создадим дополнительные рабочие места.

С точки зрения большинства ученых земельные отношения включают социальный, экономический и экологический аспекты. При разных подходах обычно что-то ставят на первое место, частично жертвуя остальным. Например, социальный приоритет предполагает дать каждому жителю сельского поселения небольшой участок земли, чтобы он мог кормить свою семью. Если же главное - получить экономическую выгоду, действия будут иными. Наш подход заключается в балансе всех составляющих, мы не отдаем первенство чему-то одному.

В Кабардино-Балкарии мы предлагаем земли оставить в государственной и муниципальной собственности. Здесь не завершено разграничение участков по формам собственности. Есть федеральный закон, который требует их разграничить на федеральные, региональные и муниципальные.

В КБР федеральные и региональные земли определены, а муниципальные разграничены, но не переданы в собственность сельских поселений, как того требует закон. Фактически глава поселения не может распоряжаться землями в части владения и пользования. Отсюда возникает много проблем, в том числе дополнительная социальная напряженность.

Например, часть сельчан возмущается, что их земли обрабатывает кто-то другой, а не они. Мы предлагаем завершить разграничение земель и передать их администрациям сельских поселений с правом распределения на конкурсной основе. Сейчас они распределяются на аукционах. В нем может принять участие любой житель страны, скажем, из Якутии или Санкт-Петербурга. Предложив больший арендный платеж, он землю получит. Есть люди, которые на этом зарабатывают, звонят другим участникам аукциона, платят им за выход из борьбы и получают участок. После этого победитель аукциона предлагает аграриям эту землю в аренду, подняв платеж до немыслимых размеров. Был случай, когда ставка за гектар доходила до 100 тысяч рублей при кадастровой стоимости участка в 70 тысяч.

Необходимо добиться соблюдения уже существующих законов. Того же Земельного кодекса, законов об обороте земель сельхозназначения, о разграничении форм собственности, о кооперации и так далее.

РГ: Можем ли мы ориентироваться на опыт других стран, где такое же плотное население и недостаток сельхозземель?

Радий Жиругов: Мы анализируем зарубежный опыт и видим, что чаще всего владелец земли передает ее в аренду. В этом случае разницы между частной и государственной собственностью нет, ведь обрабатывает ее арендатор.

Что касается господдержки, то в США на гектар она составляет 300-400 долларов в год, в России было 15-20 долларов, с изменением курса валюты стало еще меньше. Я уже не говорю о Японии, где также мало земли и поддержка государства доходит до 800-1000 долларов на гектар. Финансовая и законодательная помощь агропромышленному комплексу позволяет развивать и наращивать производство, конкурировать на внутреннем и мировом рынках. В некоторых странах под перспективные проекты дают кредиты с отрицательными ставками.

Многие страны на науку выделяют три-четыре процента ВВП, у нас - около одного процента, и при этом мы хотим остаться на вершине. 90 процентов семян овощных культур в Россию завозится из-за границы. Урожайность зерновых культур в РФ в полтора раза ниже, чем в передовых странах. Чтобы наука приносила плоды, она должна финансироваться, тогда и результаты будут намного лучше.