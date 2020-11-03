Актер Иван Краско заявил о поражении 45% легких из-за COVID-19

У 90-летнего народного артиста России Ивана Краско, у которого две недели назад обнаружили коронавирусную инфекцию, поражено 45 процентов легких. Об этом сообщает КP.Ru со ссылкой на актера.

Артист жалуется на усталость, но в остальном чувствует себя нормально. За Иваном Краско ухаживает его бывшая жена Наталья Вяль. Ему прописали курс препаратов, Краско их аккуратно принимает и отмечает, что организм после лекарств отвергает алкоголь.

Дети Ивана Краско не заболели, у Натальи Вяль наблюдался кратковременный кашель.

Народный артист России сам точно не знает, где подхватил инфекцию, но полагает, что это было на одном из спектаклей, которые он играл к своему юбилею.