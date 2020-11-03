Число заказов продуктов на дом в Петербурге выросло в двадцать раз

Российский фудтех (общепит, использующий ИТ-технологии) вырос в два раза с момента введения режима самоизоляции в конце марта и до сих пор остается на этом уровне. Массовый локдаун способствовал развитию в регионах сервисов, которые доставляют готовую еду и продукты. В частности, в Санкт-Петербурге количество онлайн-заказов продуктов на дом увеличилось в 20 раз, сообщается в совместном исследовании аналитики платежного сервиса ЮKassa, сервиса доставки еды "Кухня на районе", сервиса доставки продуктов СберМаркет и холдинга по производству рационов готового питания Performance Group.

Эксперты полагают, что за несколько месяцев режима самоизоляции рынок фудтеха в России прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года. Даже отмена режима самоизоляции этим летом не затормозила дальнейшего развития индустрии. Во время локдауна многие люди могли на собственном опыте убедиться, что заказывать готовую еду и платить за нее онлайн - это удобно и безопасно. Вероятно, пользователи решили не отказываться от этой возможности и после режима самоизоляции. Средние чеки доставки еды выросли более чем в 2,5 раза.

При этом, утверждают эксперты, потребители довольно консервативны во всем, что касается продуктов питания. В течение этого года топ популярных товаров менялся не сильно - только в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на бакалею и крупы.

По оценкам аналитиков компании Performance Group, к концу 2020 года рынок доставки готовых рационов в России вырастет на 15-20 процентов - до 10-11 миллиардов рублей. Этому способствуют накопившийся у людей спрос на здоровый образ жизни, рост популярности сервисов доставки еды, а также режим самоизоляции, из-за которого россияне стали активнее покупать через интернет товары и услуги. Так, в июне - сентябре этого года спрос на программы готового питания Performance Group увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Потребительское поведение жителей крупных городов, будь то Санкт-Петербург, Краснодар или Самара, мало различается. Люди везде одинаковые, и проблемы все те же - автомобильные пробки, отсутствие времени, а к этому добавились и ограничения. Поэтому сервисы, предлагающие готовые рационы под определенные задачи, будут развиваться не только в столицах, - уверен Артур Зеленый, основатель холдинга Performance Group.

Удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни стали ключевыми факторами для развития фудтеха в этом году

В целом удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни стали ключевыми факторами для развития фудтеха в этом году. За конец весны, лето и начало осени у многих пользователей выработалась привычка заказывать готовую еду и продукты через интернет - и люди стали более избирательными в выборе сервисов для этого. Аналитики полагают, что дальнейшее развитие фудтех-индустрии возможно за счет индивидуализации предложений, акцента на локальные продукты и кухни, быстрого реагирования на новые тренды рынка и интеграции с другими лайфстайл-сервисами.