В 2023 году приоритет на улицах получит общественный транспорт, а передвигаться на нем можно будет быстрее, чем на личном автомобиле, уверяют чиновники. Основной смысл новой транспортной модели: горожане будут ездить на общественном транспорте. Личные автомобили будут использоваться для поездок на дачу и загородных путешествий. Помочь подготовиться к переходу на новую транспортную модель должно обследование транспортной подвижности жителей Петербурга, которое в эти дни проводится на улицах города.

Автобус против автомобиля

По словам начальника сектора информационного обеспечения "Центра транспортного планирования" Анны Леоновой, общественный транспорт - необходимая часть логистики крупного мегаполиса. По статистике, в среднем путь на работу на общественном транспорте у петербуржцев занимает 57 минут, 43 минуты - на личном. "Основным видом транспорта, используемым горожанами для перемещений, занимали и занимают автобус, трамвай или метро. Однако в период общей самоизоляции, особенно в первые несколько месяцев введения максимальных ограничений, объем перевозок на индивидуальном транспорте в Петербурге превысил объем перевозок на общественном транспорте", - говорит она.

По данным аналитиков, если раньше на индивидуальном транспорте совершалось не более трети всех поездок по городу, то в период пандемии их доля возрастала до 55 процентов. Сейчас общественный транспорт "отыгрывает" свои позиции, но пока не достиг своего "нормального" уровня, который эксперты оценивают в 67 процентов. Но при этом число автомобилистов, готовых сменить автомобиль на общественный транспорт, также не растет и по-прежнему не превышает 18 процентов. Как отмечают сотрудники Центра транспортного планирования, только четверть опрошенных владельцев авто признались, что готовы рассмотреть этот вариант. А 47 процентов водителей категорически заявили, что не будут пересаживаться на общественный транспорт ни при каких условиях. Кстати, в Ленинградской области о своем полном нежелании пересаживаться на автобусы заявили 54 процента автолюбителей. "Вывод очевиден: чем более развита сеть общественного транспорта, тем больше она привлекает даже упорных автовладельцев", - утверждает Анна Леонова.

Каршеринг - для мужчин

При разработке транспортной модели Петербурга экспертам придется принимать во внимание и появление на улицах города новых видов мобильности. Среди них специалисты в первую очередь называют каршеринг, который заработал в Петербурге с 2013 года. Сегодня услуги каршеринга предоставляют около десяти компаний, а общий парк прокатных автомобилей за последнее время вырос в два раза и составляет более двух тысяч машин. "Чаще всего каршерингом в Петербурге пользуются мужчины (86 процентов) в возрасте от 27 до 34 лет", - отмечает Анна Леонова. При этом, по данным экспертов, каждый десятый житель Северной столицы имеет хотя бы разовый опыт использования каршерингового автомобиля.

Если раньше на индивидуальном транспорте совершалось не более трети всех поездок по городу, то в период пандемии их доля возрастала до 55 процентов

Опросы показали: половина автолюбителей заявили, что готовы отказаться от собственного автомобиля для поездок по городу в пользу каршеринговой машины. Однако эксперты не готовы дать прогноз - когда прокатные авто сумеют вытеснить личные машины с улиц нашего города. По словам Анны Леоновой, хотя в последние два года и фиксируется рост числа поездок на каршеринговых автомобилях, но их доля в общем объеме корреспонденций по-прежнему невелика - по последним данным, до периода пандемии доля ежедневных перемещений с использованием услуги каршеринг составляла менее одного процента, для сравнения: доля поездок по городу на такси составляет около двух процентов.

Транспорт для отдыха

Вопреки бытующему мнению о том, что Петербург охватил велосипедный бум, аналитики оказались более сдержанными в своих прогнозах. По их данным, максимальная доля велосипедных маршрутов по городу составляет менее одного процента, а доля "велопередвижения" по городу не превышает 1,7 процента. В последнее время власти много делают для развития велосипедной инфраструктуры.

В планах чиновников до 2021 года открыть свыше 57 километров велодорожек в десяти районах Петербурга. "Велодорожки создадут ряд новых маршрутов в спальные районы города, при этом соединят между собой часть существующих веломаршрутов", - отмечает Анна Леонова. Однако опросы показали, что если до пандемии в 86 процентах случаев горожане предпочитают использовать велосипед не для поездок на работу, а для активного отдыха и только один процент горожан ездили на велосипедах по делам, то в период самоизоляции отношение к велосипедам кардинально изменилось.

"В этом году был отмечен 25-процентный прирост интенсивности велосипедного движения в весенне-летний период, причем больше половины роста приходится на службы доставки, а остальные - это горожане, обратившиеся к велосипедным и самокатным средствам передвижения в период вынужденного локдауна", - комментирует Анна Леонова. Когда же период самоизоляции закончился, то петербуржцы вновь пересели на общественный транспорт, оставив "двухколесных коней" для воскресных прогулок. При этом три процента горожан предпочитают сегодня избегать поездок на транспорте, передвигаясь по городу либо на велосипедах, либо на самокатах. Еще одна тенденция, которую также предстоит еще изучить аналитикам, - почему-то больше всего велосипедистов сегодня можно наблюдать в северных районах Петербурга. Меньше всего - на юге города.

Лучше хорошо идти

Транспортные логисты говорят и о новом веянии - петербуржцы стали чаще ходить пешком. Вопреки пословице, они предпочитают хорошо ходить, чем плохо ехать. По данным транспортных аналитиков, не менее девяти процентов горожан ходят на работу пешком. Многие жители мегаполиса предпочитают не пользоваться транспортом и для походов по магазинам. Чаще всего пешие прогулки совершают жители Центрального и Адмиралтейского районов. Здоровый образ жизни выбирают также жители Курортного, Колпинского, Красносельского и Пушкинского районов города. И большинство среди них - женщины. Поэтому только увеличением количества перехватывающих парковок и ростом числа выделенных полос для автобусов, о которых постоянно говорят чиновники, когда хотят подчеркнуть будущие преимущества передвижения по городу на общественном транспорте, вряд ли смогут стать весомым аргументом в споре между автомобилистами и пассажирами автобусов.

Чтобы транспортная логистика Петербурга была гибкой и удобной с учетом таких разных предпочтений жителей города, экспертам для начала предстоит найти ответ на вопрос, на каком виде транспорта все же лучше передвигаться сегодня по городу.