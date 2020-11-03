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03.11.2020 13:38

Город 2.0

Эксперты обсуждают возможность создания частных поселений в СЗФО
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 248(8302)
Сложная эпидемиологическая ситуация в больших городах и возможность работать удаленно заставляют горожан переосмысливать свою жизненную концепцию и нередко менять место жительства. В помощь им оригинальные проекты поселений нового типа - от небольших профессиональных поселков до целых частных городов. Каково будущее у таких проектов, рассуждают эксперты "РГ".
Основная задача проектировщиков - сохранение природного ландшафта для комфорта горожан. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Основная задача проектировщиков - сохранение природного ландшафта для комфорта горожан. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Основная задача проектировщиков - сохранение природного ландшафта для комфорта горожан. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Как известно, часть городов на территории нашей страны росли вокруг крупных предприятий, в результате чего их социальная и транспортная инфраструктура появлялась уже постфактум, как неизбежность. Города обрастали типовыми объектами, которые зачастую устаревали еще на стадии проектирования. Такой подход к градопланированию привел к появлению спальных районов, маятниковой миграции, пробок на дорогах и других характерных для мегаполисов явлений.

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Спасти горожан, уверяет идеолог проекта "Дизайн-город" Сергей Захаров, могли бы поселения нового типа - малые частные города с численностью 50-150 тысяч жителей со всей необходимой инфраструктурой, выстроенной по кластерному типу: медициной, образованием, хорошими общественными пространствами, парками и эстетичной современной архитектурой.

Плюсы такой идеи очевидны - это и улучшенная и контролируемая социальная, транспортная инфраструктура, экологичность, безопасность, технологичность и даже финансовая эффективность. По мнению Захарова, драйверами экономики дизайн-города являются туризм, ИТ и образование. Основная задача - создать баланс между работой и жизнью, "наладить разговор жителя с городом". Такие объекты могли бы дать шанс и заброшенным малым городам. Ведь частный город можно возвести в уже существующих локациях, создавая новые туристические объекты и реконструируя исторические памятники, как это было в Диснейленде, уверена Ольга Филипенкова, директор по развитию курорта "Красная Поляна".

Частные города были в истории человечества всегда, напоминает Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. Нередко (если не всегда) образование поселений происходило как раз вокруг протоконцернов, которые и финансировали дальнейшее развитие этих географических единиц. В целом ничего не поменялось, уверяет эксперт: города будущего будут образовываться по такому же принципу, только вокруг ресурсов или широкопрофильных предприятий.

В подчинении у бизнеса находится все большее количество людей, действительно сопоставимое с населением целых городов. Сегодня мы уже видим, как корпорации развивают собственные модели профессиональной и социокультурной организации персонала по заданным сценариям, поясняет Эрик Валеев, глава архитектурного бюро IQ.?Поэтому строительство частных городов можно назвать следующим шагом в направлении, когда бизнесу могут частично делегироваться уже не муниципальные, а федеральные функции. Как следствие, встает вопрос защиты прав жителей подобных мест, соотношения корпоративных норм и действующего законодательства, приоритета общепринятых правил и корпоративной этики. Поэтому приемлемым компромиссом может стать эволюция развития проектов ГЧП, особых экономических зон и других форм сбалансированного сотрудничества государства и бизнеса в сфере урбанистики.

Когда город создает бизнес, то он по законам бизнеса и управляется. И хорошо, если соблюден баланс интересов сторон

Другой вопрос - как выйти за рамки задач и этики "градообразующей" компании, спрашивает Василий Рудометкин, руководитель команды разработки компании "Стрим". Ограниченность круга контактов жителей - как деловых, так и социальных - в результате может негативно сказаться на развитии города и технологий в целом.

Впрочем, подобные проекты - уже не утопия, в том или ином виде они уже появляются в нашей жизни. Например, Доброград - поселок в Ковровском районе Владимирской области, строящийся на средства частного инвестора. Этот проект уже показал, насколько подобные проекты выгодны не только бизнесу, но и чиновникам - в октябре этого года проект получил статус ОЭЗ, а регион - нового крупного налогоплательщика и новые рабочие места.

Через два года (согласно ранее озвученным планам) начнется строительство "DNS - сити" на территории поселка Новый под Владивостоком. Он рассчитан на 25 тысяч жителей.

Проект "Хайпарка" использует самые свежие архитектурные решения. Фото: Архив ИТМО

Другой проект - Сколково, который сразу вышел за рамки научного центра - на западе Москвы компания Millhouse реализует проект комплексного освоения территории Сколково Парк. Общая территория комплекса - 500 гектаров, на которых создана максимально продуманная инфраструктура для жилья, обучения и развития детей, отдыха и занятий спортом. Сейчас уже построен жилой комплекс, благоустроена масштабная парковая зона с кафе и ресторанами, есть учебный кластер, а в ближайшем будущем будет открыт Деловой квартал "Сколково Парк", поясняет Станислав Лобанов, директор по маркетингу компании-инвестора.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Есть подобный проект и в СЗФО - это город-спутник Южный, который совместит в себе инновационный центр "Хайпарк" и кампус университета ИТМО. Сам проект реализуется на принципах ГЧП. На территории, превышающей две тысячи гектаров, создается новый многофункциональный город-район для жителей, с рабочими местами, досуговой, социальной и транспортной инфраструктурой.

- Южный, пожалуй, - это единственный частный проект такого масштаба в России, но перспективы появления аналогичных проектов в стране есть. Предпосылками для их появления является запрос девелоперского рынка на полноценную комфортную среду, создание рабочих мест и досуговых центров притяжения. Последние два фактора исключают маятниковую миграцию к большим городам, располагающимся в непосредственной близости, - уверен Андрей Назаров, генеральный директор АО "ИТМО Хайпарк".

Правда, есть один вопрос, который возникает сам собой при разработке таких проектов: когда город создает бизнес, то он по законам бизнеса и управляется. И хорошо, если соблюден баланс интересов сторон, если нет, то есть опасность превращения подобной географической единицы в элитный клуб, и жители таких городов в мгновение могут стать заложниками идеи.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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