Инспекторы разрешили жить двум рысям в петербургской квартире

Инспекторы Северо-Западного управления Росприродназдора разрешили жить в городской квартире в Невском районе Петербурга двум домашним рысям Геральду и Белочке. Во время составления протокола сами рыси сидели на подоконнике и строго посматривали на сотрудников ведомства.

В окружном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в самой квартире чисто, рыси ухожены, в момент визита инспекторов были дружелюбны. Также животные чипированы, имеют прививки от бешенства.

Правда, по действующему законодательству в квартирах нельзя держать диких животных. Но семья завела рысей до того, как закон "Об ответственном обращении с животными" вступил в силу. Поэтому большие кошки могут жить со своими владельцами, такой вердикт вынесен в ходе проверки. Но это не гарантия, что рысей не выселят.

У Геральда и Белочки тяжелая судьба. Их хотели отправить на живодерню, но за больших кошек вступилась одна петербургская семья. Котят, а тогда Геральд и Булочка были совсем маленькими, супруги забрали к себе. Тогда пара проживала в просторном загородном доме.

Сейчас чета строит новый дом, старый они продали и временно проживают в городской квартире вместе с рысями. Супруги признаются, что жизнь с большими кошками полна сюрпризов.

Появление рысей в обычной многоэтажке в Невском районе вызвало недовольство соседей, которые посчитали, что животные опасны, да и не место им в квартире. Соседи подавали жалобы в различные инстанции, обращались, в частности, к уполномоченному по правам человека. Омбудсмен согласился с позицией соседей, отметив, что права жильцов при появлении в одной из квартир необычных питомцев не должны ухудшаться.

Сейчас соседи подали на владельцев Геральда и Белочки судебный иск.

Стоит отметить, что сами супруги не прочь переехать с рысями поближе к природе. В своем Instagram владельцы рысей регулярно рассказывают о стройке дома и с сожалением констатируют, что стройка проходит медленнее, чем они планировали.