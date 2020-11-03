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03.11.2020 06:00
Рубрика: Происшествия

На виновников лесных пожаров завели почти 300 уголовных дел

Текст: Ольга Бухарова
Мы часто слышим, что причиной пожаров, вольно или невольно, были люди. Но почему-то не сообщается о громких показательных процессах, что кого-то, в связи с этим осудили или наказали. Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в "Российской газете" с руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко.

Сергей Михайлович, у вас есть статистика по этому поводу?

Сергей Аноприенко: Действительно, по состоянию на первое октября 2020 года по фактам пожаров больше сообщений о том, что где-то, что-то горит и кто-то тушит. А информации о том, что где-то, кого-то осудили почти нет. Но, может быть, мы с помощью вашей газеты исправим этот пробел? Работа же идет. Мои лесные коллеги, по данным на первое октября, передали в правоохранительные органы через МЧС 4,5 тысячи материалов. И 1,5 тысячи было передано в органы МВД. В итоге мы имеем почти 300 уголовных дел на виновников возникновения лесных пожаров.

А как вы относитесь к такой идее моих коллег, чтобы на тех территориях, где традиционно случаются пожары и есть большие подозрения, что лес горит из-за людей, платить местным жителям не за тушение пожара, а за его предотвращение. Это даст эффект?

Сергей Аноприенко: Мне кажется, сегодня не существует механизма, который дает возможность понять, человек предотвратил один, десять или сто пожаров. Поэтому поставить в основу расчетов пожаров площадь или рассчитать критерии, коэффициенты, достаточно сложно.

Огромное значение имеет природный фактор. Например, если год был дождливый и пожаров из-за этого не было, кто их предотвратил? Мы, как правило, уделяем большое внимание статистике по лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке. Но, обратите внимание, почему-то про Северо-Запад, ЦФО, Южный федеральный округ, Северный Кавказ мы говорим меньше. Почему? Нет особых причин.

Рослесхоз призывает усилить ответственность за лесные пожары

Если помните, были отдельные крупные пожары в Ростове-на-Дону, в Утрише. Но это единичные случаи. Поэтому у меня встречный вопрос: вы что думаете, там какие-то климатические особенности другие? Или у детей и взрослых отобрали спички? Нет. И еще раз нет. Поэтому утверждать: нет, товарищи, мы вам за это платить не будем вообще, потому что вы не предотвратили ничего. Думаю, что это тоже не совсем правильно.

Но как-то надо людей материально заинтересовать!

Сергей Аноприенко: Я бы подошел с другой стороны. Мы так работаем, региональные власти во многих субъектах так работают, это когда лесопожарные формирования получают поощрения за тушение возгораний в первые сутки. У нас есть такой критерий.

Если зайдете на сайт Рослесхоза, то найдете рейтинг регионов и рейтинг по пожароопасной обстановке. В том числе, есть информация о количестве пожаров, потушенных в первые сутки. Тушение в первые сутки - это KPI лесных пожарных и парашютистов-десантников, они об этом знают. Органы управления лесами субъектов платят больше за пожар, который потушен в первые сутки. И, несмотря на большие объемы лесных пожаров, которые у нас были в этом году, 74 процента от их общего числа были потушены именно в этот срок.

Полный текст "Делового завтрака" с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Общество Природа Правительство Минсельхоз Россельхознадзор СЗФО ЮФО ДФО

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