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03.11.2020 13:16

Петушок или курочка

Селекционеры выводят новые породы несушек
Текст: Татьяна Тюменева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 248(8302)
Скоро еще две породы кур - ленинградская золотисто-серая и русская белоснежная, выведенные петербургскими специалистами, появятся в фермерских хозяйствах страны. Документы на регистрацию новых пород ученые готовят для подачи в Министерство сельского хозяйства РФ.Причем новинка будет интересна не только фермерам, но и производителям вакцин для людей.

По словам доктора биологических наук Ольги Станишевской, заведующей отделом генетики и разведения, сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ), ленинградская золотисто-серая - курица неприхотливая, легко адаптируется к различным условиям, обладает хорошей яйценоскостью. У нее есть еще один большой плюс, крайне важный для сельхозпроизводителей: уже на суточных цыплятах четко видно, петушок это или курочка. А это значит, что уже в суточном возрасте можно отбраковывать петушков. Ведь во "взрослом" курином стаде соотношение куриц и петухов - один к восьми или даже к десяти. То есть не нужно будет растить птицу, как другие породы, 12 недель для того, чтобы определить пол. Порода позволяет сразу же выращивать только куриц.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Что касается русской белоснежной, то она выведена на основе классической русской белой породы кур, которую массово выращивали как на птицефабриках, так и в частных хозяйствах в советское время. (Сейчас на птицефабриках используются так называемые кроссы, то есть куриное поголовье, полученное при скрещивании как минимум двух, а чаще - трех или четырех линий и на выходе имеющее повышенные качества, но только в первом поколении. Потомство кроссов улучшенных качеств уже не имеет. То есть это курицы "на год", по истечении которого необходимо закупать новых кроссов.).

Русскую белую в живом разведении годами сохраняли ученые, проводя селекцию и улучшая ее свойства. В результате появилась белоснежная: суточные цыплята породы - с белым пухом, чего не бывает у других пород. Новая порода обладает важным заданным свойством: холодоустойчивостью.

Яйца белоснежной подходят для производства вакцин

Но главное: белоснежная приобрела устойчивость к заболеваниям лейкозно-саркомного комплекса. Это крайне важное свойство для яиц, которые берутся для производства вакцин с использованием куриных эмбрионов. Требования к параметрам "яиц для медицины", особенно в случае изготовления вакцины на основе живого вируса, крайне высоки, и далеко не все яйца им соответствуют.

Фото: РИА Новости
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А самым интересным экспериментом с точки зрения науки стало воссоздание курицы породы павловская. Эта порода была известна еще три века назад, да канула в Лету во время Гражданской войны. Порода красива: рыжая, с черными пятнами, еще и хохолками украшенная. Да только от породы оставалось два чучела в музеях. И вот, используя породы из Центра коллективного пользования "Коллекция редких и исчезающих пород кур", ученые добились потрясающего результата: воссоздали породу, не имея в своем распоряжении ее генетического материала. Теперь рыжие павловские красавицы бегают по подворьям страны, а ученые мечтают выдрать из музейного чучела перышко, провести анализ ДНК исторической павловской и сравнить с ДНК ее воссозданной родственницы.

В настоящее время новые породы кур обычно предназначены для мелких и средних сельхозпроизводителей. Промышленные же птицефабрики продолжают в основном работать с породами иностранного происхождения.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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