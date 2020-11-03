Скоро еще две породы кур - ленинградская золотисто-серая и русская белоснежная, выведенные петербургскими специалистами, появятся в фермерских хозяйствах страны. Документы на регистрацию новых пород ученые готовят для подачи в Министерство сельского хозяйства РФ.Причем новинка будет интересна не только фермерам, но и производителям вакцин для людей.

По словам доктора биологических наук Ольги Станишевской, заведующей отделом генетики и разведения, сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ), ленинградская золотисто-серая - курица неприхотливая, легко адаптируется к различным условиям, обладает хорошей яйценоскостью. У нее есть еще один большой плюс, крайне важный для сельхозпроизводителей: уже на суточных цыплятах четко видно, петушок это или курочка. А это значит, что уже в суточном возрасте можно отбраковывать петушков. Ведь во "взрослом" курином стаде соотношение куриц и петухов - один к восьми или даже к десяти. То есть не нужно будет растить птицу, как другие породы, 12 недель для того, чтобы определить пол. Порода позволяет сразу же выращивать только куриц.

Что касается русской белоснежной, то она выведена на основе классической русской белой породы кур, которую массово выращивали как на птицефабриках, так и в частных хозяйствах в советское время. (Сейчас на птицефабриках используются так называемые кроссы, то есть куриное поголовье, полученное при скрещивании как минимум двух, а чаще - трех или четырех линий и на выходе имеющее повышенные качества, но только в первом поколении. Потомство кроссов улучшенных качеств уже не имеет. То есть это курицы "на год", по истечении которого необходимо закупать новых кроссов.).

Русскую белую в живом разведении годами сохраняли ученые, проводя селекцию и улучшая ее свойства. В результате появилась белоснежная: суточные цыплята породы - с белым пухом, чего не бывает у других пород. Новая порода обладает важным заданным свойством: холодоустойчивостью.

Яйца белоснежной подходят для производства вакцин

Но главное: белоснежная приобрела устойчивость к заболеваниям лейкозно-саркомного комплекса. Это крайне важное свойство для яиц, которые берутся для производства вакцин с использованием куриных эмбрионов. Требования к параметрам "яиц для медицины", особенно в случае изготовления вакцины на основе живого вируса, крайне высоки, и далеко не все яйца им соответствуют.

А самым интересным экспериментом с точки зрения науки стало воссоздание курицы породы павловская. Эта порода была известна еще три века назад, да канула в Лету во время Гражданской войны. Порода красива: рыжая, с черными пятнами, еще и хохолками украшенная. Да только от породы оставалось два чучела в музеях. И вот, используя породы из Центра коллективного пользования "Коллекция редких и исчезающих пород кур", ученые добились потрясающего результата: воссоздали породу, не имея в своем распоряжении ее генетического материала. Теперь рыжие павловские красавицы бегают по подворьям страны, а ученые мечтают выдрать из музейного чучела перышко, провести анализ ДНК исторической павловской и сравнить с ДНК ее воссозданной родственницы.

В настоящее время новые породы кур обычно предназначены для мелких и средних сельхозпроизводителей. Промышленные же птицефабрики продолжают в основном работать с породами иностранного происхождения.