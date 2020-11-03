Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке

Группа петербургских ученых открыла на Камчатке новый минерал. Назвали его петровит - в честь кристаллографа Томаса Петрова. Исследователи полагают, что новый минерал может быть использован для создания аккумуляторов, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Петровит состоит из атомов кислорода, натрия, серы и меди. Вещество пористое, причем по каналам между пустотами перемещаются атомы натрия. Такая структура очень интересна с точки зрения ионной проводимости и может быть использована для создания катодов, которые изготавливают для натрий-ионных батарей.

Конечно, петровит - редкий минерал и промышленное производство на обнаруженных запасах не запустишь. Но, как отмечают в СПбГУ, есть шанс, что соединение получится синтезировать в лаборатории.

Стоит отметить, что петровит, как и многие другие новые минералы, были открыты вблизи вулкана Толбачик, где в 1975-1976 годах и в 2012-2013 годах происходили извержения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Mineralogical Magazine.