Путин расспросил Беглова о ситуации с койками в Петербурге

В Санкт-Петербурге занято около 80 процентов коек для больных коронавирусом, резерв есть. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину на встрече губернатор города Александр Беглов. В декабре появятся еще четыре стационара-трансформера, сообщил он.

Беглов поблагодарил за существенную поддержку во время борьбы с коронавирусом: по поручению Владимира Путина правительство выделило региону 21 млрд рублей. Средства пошли на выплаты медикам, на лекарства и закупку средств индивидуальной защиты. Были выделены и финансы на поддержку жителей - как и другим регионам.

Президент спросил, сколько городу достается из недавнего транша на бесплатные лекарства и на укрепление системы здравоохранения. "Неплохие деньги - порядка 3,5-4 млрд рублей... Это большая поддержка, особенно на покупку лекарств, которые будут бесплатно выделяться заболевшим коронавирусом", - ответил собеседник.

За период пандемии в Санкт-Петербурге заболело порядка 64 тысяч человек. "В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек", - констатировал губернатор. Это не критически, но сложно, добавил он.

"Ситуация с коечным фондом как?" - спросил Путин. Работает 21 стационар, в них размещено 7913 коек, занято практически 80 процентов, ответил Беглов. "То есть резерв еще есть", - прокомментировал президент. "Резерв есть, но наши мощности на сегодняшний день, мы подготовились во время первой волны, - до 12 тысяч коек", - сообщил губернатор и поблагодарил также "Газпром" за то, что компания безвозмездно предоставила комплекс "Ленэкспо". Там удалось разместить еще 2,5 тысячи человек.

"Помните, мы с вами в начале еще говорили? У вас были планы, я сказал, что нужно утроить. Так и получилось", - сказал Путин. Беглов согласился и еще вспомнил: "Вы сказали, что временные госпитали - это хорошо, но нужно думать о стационарах. Мы так и сделали". В июне заложили четыре новых стационара-трансформера. "Потому что ситуация меняется. Сегодня пандемия - завтра еще может что-то случиться", - обосновал он. Готовы они будут в декабре, это даст еще 1200 коек.

Губернатор также заверил, что город обеспечен средствами индивидуальной защиты, а койки - кислородом, в том числе и в "Ленэкспо".