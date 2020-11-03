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03.11.2020 12:20
Рубрика: Общество

Робот вылечил от онкологии пожилую петербурженку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Из петербургской больницы №40 выписали 74-летнюю пациентку после успешного удаления опухоли в кишечнике. Операция впервые в России была сделана с помощью робота-манипулятора da Vinci ("Да Винчи") модели Xi, сообщает пресс-служба администрации Курортного района Петербурга.

Фото: iStock
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Эта модель манипулятора появилась в больнице совсем недавно. Но делать операции с помощью подобных систем петербургкие врачи умеют. Дело в том, что вот уже три года в 40-й больнице работае манипулятор "Да Винчи" модели Si.

Особенность нового робота в том, что у него имеются эндокисти, которые способны повторять движения хирурга при операции. Каждую манипуляцию врачи видят на экране, причем, изображение трехмерное и очень подробное благодаря высокому масштабированию.

Использование робота позволяет проводить операции с ювелирной точностью. Главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев говорит, что внедрение манипуляторов в медицине позволит привести революцию в эндоскопической хирургии, расширит возможности для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В частности, благодаря этой системе возможно проводить операции на прямой и ободочной кишке, а также на желудке.

Для самого пациента применение манипулятора - тоже большой плюс. На теле остаются небольшие надрезы-проколы, которые заживают за несколько дней и пациент готов к выписке.

На данный момент с помощью нового робота-манипулятора в больнице проведены уже четыре операции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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