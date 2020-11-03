Ученые БГУ представили научные разработки на выставке в Санкт-Петербурге

Жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот, признаны удачной инновационной продукцией белорусского коллектива прикладных физических проблем БГУ. Они демонстрируются на Международной конференции по лазерной оптике ICLO 2020 в Санкт-Петербурге, организаторами которой является Фонд лазерной физики при поддержке IEEE Photonics Society и Союза промышленников и предпринимателей.

Белорусский стенд, уточняет БЕЛТА, включает семь новейших разработок, созданных в лабораториях научно-исследовательских институтов и факультетов университета. Кстати, уникальные панели, которые пропускают свет при любом состоянии, не только защищают помещение от попадания солнечного света, но и от проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.

Кроме того, белорусские ученые представили и уникальный оптический пинцет. С его помощью можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны длительное время удерживать микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки, пояснил источник в университете, в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии. Есть в списке разработок БГУ и нелинейно-оптический лазерный комплекс, визуализаторы инфракрасного излучения.

Остается добавить, что международная конференция на берегах Невы - традиционное научное мероприятие в области лазерной физики, оптики и фотоники. Она собирает раз в два года ученых из Союзного государства и стран СНГ для ознакомления с новинками лазерного оборудования, оптических систем и другими достижениями в индустрии лазерной физики.