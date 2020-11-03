В детской больнице Петербурга появился томограф, который читает сказки

В Петербурге в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий появился уникальный детский томограф. Он позволяет проводить магнитно-резонансную томографию без погружения ребенка в медикаментозный сон, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Магнитно-резонансная томография и для взрослых тяжелое испытание из-за необходимости находиться в замкнутом пространстве. Дети реагируют на эту процедуру еще острее, поэтому зачастую МРТ юным пациентам проводятся с помощью медикаментозной седации.

С новым аппаратом можно будет обойтись без нее. Томограф Signa Voyager имеет капсулу высотой в 70 сантиметров, что позволяет избежать приступов клаустрофобии у юных пациентов.

Врачи и родители могут следить за состоянием пациента - аппарат оборудован системой мониторинга пациентов во время движения.

Сама процедура сканирования проходит бесшумно. А чтобы дети не отвлекались и не боялись, у томографа имеется режим аудиосопровождения, когда ребенку, находящемуся в капсуле, читают детские сказки.