Правительство России готовит программу по выделению земельных участков "Арктический гектар", которая разрабатывается по аналогии с "Дальневосточным". Законопроект будет передан в Государственную думу России.

Участки смогут получить жители муниципалитетов, вошедших в зону Арктики. Их можно использовать для сельхозпроизводства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Такие площадки уже сформированы.

В городе Костомукше, Лоухском и Калевальском районах, а также некоторых сельских поселениях снижена и ставка налога на землю для предпринимателей. Она равна нулю и будет действовать три года. Остальные муниципалитеты, входящие в арктическую зону, примут подобные постановления в ближайшее время.

На эти земельные, а также другие преференции смогут претендовать резиденты арктической зоны. Всего в Карелии туда вошли шесть территорий, в которых проживает 38 процентов населения региона. Поддержка станет доступной с 1 января 2021 года.

Кто же может стать резидентом? Коммерческие организации или индивидуальные предприниматели с объемом инвестиций не менее одного миллиона рублей, не имеющие задолженности по налогам и сборам. Кроме того, компании не должны находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

Это основные правила, их зафиксировали и в региональном документе. И уже есть первые претенденты. Например, предприниматель Александр Шилов. Он выпускает особый вид вареной экологической краски.

Предприниматель сможет рассчитывать как на федеральные налоговые льготы, так и на региональные. Первые - это ноль процентов налога на прибыль на десять лет, вторые - ноль процентов на пять лет, на последующую пятилетку - пять процентов. Ограничений по данной преференции нет, льготная ставка будет распространяться на всех резидентов.

Это важно и для главы фермерского хозяйства Ильи Шкуринского. В акватории Чупинской губы Белого моря он выращивает товарную мидию. Как рассказал сам фермер, уже засадили несколько гектаров. Через три года будут собирать первый урожай. А вообще в республике это четвертое хозяйство по выращиванию мидий. В прошлом году предприниматели собрали 14 тонн аквакультуры.

Попасть в число резидентов арктической зоны планирует и Алексей Королев, руководитель компании в поселке Надвоицы, где создается дата-центр по хранению и обработке данных. Он разместится в корпусах бывшего алюминиевого завода площадью 86 тысяч квадратных метров. Общая мощность предприятия составит 64,5 мегаватт.

- На сегодняшний день объем привлеченных инвестиций - 520 миллионов рублей, из которых две трети - это средства репатриированные, то есть возвращенные инвесторами, гражданами России, из-за границы. В следующие три года сумма вложений составит около четырех миллиардов рублей - только в инфраструктуру, без учета стоимости оборудования, - отметил Алексей Королев.

Дата-центр находится в стадии высокой готовности. Его официальный старт запланирован на начало ноября нынешнего года. Заявки по трем новым резидентам для арктической зоны Карелии уже рассматриваются, документы по 20 будут сданы до конца года.

"Арктический гектар" смогут получить и жители четырех северных муниципалитетов Республики Коми - это города Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Здесь можно претендовать на участок площадью до одного гектара. Землю выдадут на пять лет, за это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать бизнес. Тогда появится возможность оформить его в собственность и платить земельный налог, который будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Есть и второй вариант - взять землю в аренду на 49 лет.

Решение о предоставлении гектаров будут принимать местные органы власти, если земля в их собственности, или другие ведомства, которым она принадлежит.

Прямая речь

Александр Крутиков, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- С 2021 года предусмотрен механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на глубокую переработку ресурсов, промышленное производство, логистические направления, туризм, сельское хозяйство. Начал работу федеральный Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, который дает возможность получить кредитные средства.