В Ленобласти четыре человека пострадали при пожаре в частном хосписе

В поселке Лисино-Корпус Тосненского района Ленобласти сгорело двухэтажное здание. Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, по документам это нежилое здание Лисинского лесничества. Однако там оказался частный хоспис с неопределенным статусом.

Спасатели экстренно эвакуировали людей из здания и передали их врачам. Всего дом тушили три пожарные бригады. В результате ЧП пострадали четыре человека.

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области. По данным ведомства, в здании работал хоспис. На каком основании здесь находились люди, сейчас выясняется. Также устанавливается, насколько в здании соблюдались требования безопасности.

После завершения проверки в региональном СК обещают дать правовую оценку данному случаю.