В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус

Исколесить крупный мегаполис вдоль и поперек без подзарядки способен новый электробус 303Е10 Минского автозавода, надежность и эксплуатационные качество которого решили "оседлать" специалисты Санкт-петербургского транспортного предприятия. Об этом стало известно по итогам презентации пассажирской техники завода в городе на Неве.

"Представители заказчика выразили готовность получить электробус для опытной эксплуатации, изучения ходовых характеристик и дальнейшей проработки их приобретения для транспортных нужд", - сообщается на сайте транспортного холдинга.

Комментируя технические характеристики новинки, заводчане пояснили, что в электробусе установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью и длительным сроком службы. "Расчетный запас хода электробуса составляет 300 км, что соответствует уровню лучших европейских образцов. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора, а полный заряд батареи при максимальном токе обеспечивается за 4-6 часов", - отметили специалисты.

Собственно, презентация техники белорусского автозавода была приурочена к отправке на маршрут очередной партии городских автобусов МАЗ вместимостью до 100 пассажиров. Речь идет о 27 автобусах, которые приобретены для Колпинского автопарка, где они будут эксплуатироваться на маршрутах, соединяющих Северную столицу России с пригородами.

Кстати, в Колпинском парке проходит тестовую эксплуатацию и городской автобус МАЗ 303 с дизельным двигателем экологического класса Евро-6.