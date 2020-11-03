В Вологодской области решили обязать пилорамы вести учет древесины

Правительство Вологодской области разработало законопроект по борьбе с черными лесорубами. Идея в том, чтобы обязать пилорамы и склады хранения древесины отчитываться об источниках поступления сырья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По оценкам властей Вологодчины, в прошлом году ущерб для экономики региона от деятельности нелегальных лесорубов составил не менее 160 миллионов рублей.

Идея законопроекта в том, чтобы сделать деятельность легальных лесозаготовителей максимально прозрачной и отсечь тем самым теневиков.

В частности, предлагается установить четкий порядок приема, переработки, хранения и продажи древесины. Правила будут разработаны как для предприятий, так и для организаций.

Контроль будет вестись через пилорамы и склады хранения древесины. Их обяжут ежемесячно отчитываться, какое сырье и от каких структур к ним поступало и какова дальнейшая судьба этой древесины.

При этом пилорама не сможет принять древесину без документов, в противном случае эта организация нарушит закон. Власти региона рассчитывают, что такая система позволит вести надлежащий учет и проверять легальность заготовки, а также снизит масштабы деятельности нелегальных лесорубов. В скором времени законопроект планируется внести в региональный парламент.