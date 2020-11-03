Более трех тысяч жителей Ростовской области подали заявки на обучение в рамках федерального проекта "Цифровая экономика".

Таким образом, по количеству желающих пройти образовательные курсы Ростовская область стала в этом году одним из лидеров среди 48 регионов-участников.

Обучение будет полностью дистанционным. В целом бесплатно получить востребованную профессию смогут 33 тысячи россиян. Дончане участвуют в проекте второй год подряд. Для этого надо зарегистрироваться на сайте и получить персональный цифровой сертификат. Обучающие программы подобраны, исходя из наиболее популярных сегодня специальностей.

Среди них - кибербезопасность, цифровой маркетинг, 3D-моделирование, облачные сервисы, разработка приложений и игр, промышленный дизайн. Причем в каталоге можно выбрать обучающую программу, относящуюся к конкретной отрасли промышленности, например, к сельскому хозяйству или строительству.

- Мне подошла "Цифровизация молочной фермы", так как я хочу открыть собственное дело в сельской местности. А знакомый, потерявший работу в строительной отрасли, выбрал "Технологию информационного моделирования BIM" для инженеров, - рассказал житель Аксайского района Ростовской области Денис Потапов.

Курсы состоят из 72 академических часов. Учеба будет проходить на различных платформах, в том числе "Кванториума", Сбербанка и нескольких российских вузов. В список вошли Южный федеральный университет, а также еще несколько высших образовательных учреждений региона. Курсы проводятся по 22 самым актуальным в условиях пандемии специальностям.

Так, по данным сервиса по подбору персонала "Работа.ру", большим спросом пользуются на удаленке программисты-аналитики 1С и менеджеры внешнеэкономической деятельности, курирующие конкретные проекты. В обязанности такого специалиста входит не просто поиск поставщиков, но также анализ рынка и организация доставки оборудования. Кроме знания иностранного языка, здесь имеет большое значение умение работать с цифровыми программами.

Востребованы бэкенд-разработчики в "Сберавто", владеющие языком программирования и умеющие пользоваться определенным программным обеспечением. Без работы не останутся верстальщики, которые могут создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также преподаватели курсов веб-дизайна. К получению цифрового сертификата допущены жители Ростовской области, не достигшие пенсионного возраста и получившие высшее или среднее специальное образование.

Кстати

Проект "Цифровая экономика РФ" начат в прошлом году и рассчитан до 2024 года. В 2029 году благодаря ему смогли обучиться цифровой профессии не только жители Ростовской области, но и Башкортостана, Татарстана, Тульской области, Республики Саха (Якутия). Курсы прошли пять тысяч россиян.