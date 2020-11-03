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03.11.2020 18:40
Рубрика: Власть

Бригада ПВО с Алтая впервые выполнила боевые стрельбы из ЗРК "Бук-МЗ"

Текст: Юрий Гаврилов
Расчеты комплекса ПВО "Бук-МЗ" зенитной ракетной бригады Центрального военного округа впервые после перевооружения выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО
Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Разведку оснащают новой техникой

Все было как при реальном авианалете. Военные обнаружили ракету-мишень "Саман", имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель. Потом отработали ее сопровождение на высоте около двух тысяч метров. И на дальности более 14 км успешно уничтожили объект. Эта боевая стрельба стала заключительным этапом при приемке современного комплекса противовоздушной обороны на вооружение зенитной ракетной бригады ЦВО .

В пресс-службе округа сообщили, что с июня по август личный состав соединения прошел переучивание в учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге. Затем военные получили зенитный ракетный комплекс "Бук - МЗ" и отправились на полигон "Капустин Яр".

"Следующим этапом станет передислокация личного состава бригады и ЗРК "Бук-МЗ" из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Алтайском крае. После чего техника пройдёт обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности", - рассказал командир соединения полковник Андрей Пройдаков.

Напомним, что в октябре прошлого года командующий Центральным военным округом Александр Лапин сообщил, что в подчиненные ему войска промышленность передала первую партию новейших комплексов ПВО средней дальности действия "Бук-М3". "Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41-й общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - уточнил тогда генерал. Он добавил, что такое переоснащение на треть увеличит боевые возможности этого соединения по защите от воздушного нападения сухопутных подразделений и критически важных объектов. Речь, в частности, шла о штабах и пунктах управления, мощных радиолокационных станциях, арсеналах с оружием и боевой техникой и т.д.

Известно, что мобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" значительно превосходит по техническим характеристикам своих предшественников. Эта универсальная зенитка позволяет эффективно бороться не только с маневрирующими аэродинамическими целями, но и выводить из строя радиоконтрастные наземные цели противника, поражать его надводные объекты в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Иными словами, "Бук-М3" совмещает ударные и оборонительные функции, что делает его незаменимым как на поле боя, так и при прикрытии войск и объектов.

Фото: Сергей Орлов/ РИА Новости
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Из открытых источников известно, что "Бук-М3" создан на новой элементной базе и значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Комплекс может обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. По сравнению с "Бук-М2" дальность действия увеличилась в полтора раза, а огневая производительность выросла на 50 процентов. То есть в единицу времени и при одинаковом количестве использованных боеприпасов "тройка" уничтожит в полтора раза больше целей, чем "двойка".

Для выяснения дальности стрельбы "Бук-М3" достаточно произвести нехитрые арифметические подсчеты. Поскольку "Бук-М2" поражает воздушные цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на расстоянии от 3 до 45 километров, сбивает баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 километров, его усовершенствованная версия должна стрелять, по меньшей мере, на 67 км. Очень неплохой, надо признать, показатель для такого вида оружия.

Минимальная высота поражения цели из "Бук-М3" составляет 15 метров, максимальная - 35 км. Число одновременно поражаемых объектов увеличилось до 36. Каждая пусковая может обстреливать по шесть целей, при этом старт ракет происходит с промежутком всего две секунды.

В состав дивизиона "Бук-М3", как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно- заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет.

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