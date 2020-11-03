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03.11.2020 11:38

Сколько в кубе килограммов

В Астраханской области вырос тариф на вывоз мусора
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 248(8302)
Жители Астраханской области теперь выбрасывают мусора больше, но при этом он стал легче. К такому выводу пришли в региональном министерстве строительства и ЖКХ при расчете нового норматива накопления твердых бытовых отходов.

В течение года, начиная с осени 2019-го, каждый сезон по неделе специалисты с помощью мини-крана взвешивали мусорные контейнеры. Исследования проводили в Ахтубинском, Наримановском, Икрянинском, Лиманском районах, в Астрахани и в Знаменске.

Фото: istock
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Выяснилось, что мусор в регионе увеличился в объеме на 10 процентов, но стал легче на 15 процентов. Если раньше астраханцы накапливали 332 килограмма отходов в год, что составляло 2,17 кубометра, то теперь - 281 килограмм и 2,38 кубометра. С сельчанами аналогичная ситуация: они выбрасывали 217,9 килограмма отходов объемом 1,42 кубометра в год, а теперь - 182,8 килограммов и 1,54 кубометра.

- Преобладает упаковка: картон, бумага, пластик, все пустое, воздушное, - рассказала "РГ" замминистра строительства и ЖКХ области Ольга Бойправ. - Этот мусор почти никто не сминает, контейнер быстро заполняется, а по весу он легкий. Действительно, сейчас мы все покупаем в супермаркетах, тары становится больше.

Привычка к одноразовым коробкам вылилась в копеечку. Изменение объема мусора повлияло на норматив, который министерство ЖКХ пересмотрело в сторону увеличения. С 1 ноября за вывоз мусора городские жители будут платить на 8,68 рубля больше, а сельские - на 4,96 рубля.

Интересно, что раньше тарифы на вывоз мусора в Астраханской области не повышались, и даже постоянно снижались. В январе 2018 года региональная служба по тарифам объявила, что плата останется на уровне 2017 года, 99,32 рубля с человека в месяц (тогда тариф был единым для жителей всего региона). В январе 2019 года плата составила 96,46 рубля с человека в месяц для жителей городов и 63,12 рубля - сел. На 2020 год тариф был объявлен 89,71 рубля с человека в месяц (города и райцентры) и 59,46 рублей (села).

Кстати, специалисты измеряли количество отходов, накопленных не только гражданами, но и различными учреждениями. Здесь картина получилась другая: объем мусора вырос пропорционально его весу. Для примера, сотрудники НИИ накопили 221 килограмм, или 2,08 кубометра мусора в год на человека (было 132 килограмма и 1,61 кубометра). Работники банков - 240,5 килограмма, или 2,27 кубометра (вместо 106 килограммов и 1,79 кубометров), посетители кафе - 193 килограмма, или 2,19 кубометра (вместо 53 килограммов и 0,47 кубометра), парикмахеры - 12 килограммов, или 0,81 кубометра (вместо 32 килограммов или 0,23 кубометра).

Астраханцы обратили внимание, что коробки из-под техники и старая мебель периодически накапливаются возле мусорных контейнеров, образуя свалку. Как пояснили в филиале компании "Экоцентр", этот вид мусора относится к категории крупногабаритного. Если стандартные отходы вывозятся ежедневно, то крупногабаритные - примерно раз в неделю. В эту категорию входят предметы, превышающие по размерам 0,5 метра, которые не помещаются в стандартный бак. Например, отслужившая бытовая техника и сантехника. А вот старые кирпичи после капремонта придется вывозить по отдельному договору. Не входят в крупногабаритный мусор и ветки после обрезки деревьев, их вывозит организация, которая производила опиловку.

Между тем

В Астрахани набирает популярность экодвижение за раздельный сбор мусора. Каждую первую субботу месяца волонтеры выбирают площадку и объявляют прием отходов, которые можно направить на вторичную переработку: пластиковые бутылки, консервные банки, упаковки из-под молока, вышедшую из употребления алюминиевую посуду, карты скидок, стекло, зубные щетки. Организатор движения Александра Ирушкина рассказала, что, используя систему раздельного сбора мусора, она в четыре раза уменьшила отходы. Ее семья из трех человек выносит мусор всего раз в неделю.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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